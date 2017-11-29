Для сетей 5G будут созданы SIM-карты с российской криптографией

Программа «Цифровая экономика» планирует строить сети 5G не только на базе российского оборудования, но и на базе отечественных USIM-карт с российской криптографией. Это может возродить производство в России SIM-карт, которое в последнее время почти сошло на нет.

Информационная безопасность в сетях 5G

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» пополнился новым пунктом: об обеспечении информационной безопасности в будущих сотовых сетях пятого поколения (5G/IMT-2020). Этот документ был разработан центром компетенции, созданным на базе «Ростелекома», и согласован с соответствующей рабочей группой и с Минкомсвязи.

Согласно проекту плана мероприятий, в первой половине 2018 г. предлагается разработать концепцию создания и развития в России сетей 5G. В концепции будут определены основополагающие услуги и сервисы будущих сетей, потребности экономики в данных услугах, технологические решения и требования высокого уровня к построению сетей и подход к созданию и использованию сетей радиосвязи операторами с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов.

Сети 5G на российских USIM-картах

В нынешнем варианте проекта плана мероприятий появился пункт о том, что концепция создания российских сетей 5G должна содержать определения принципов и требований обеспечения информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанных на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств.

В числе прочего предполагается обеспечить применение отечественных USIM-карт с доверенным ПО и ключами, а также российской системы обеспечения и управления ключами отечественного доверенного абонентского и сетевого оборудования и ПО, обеспечивающих устойчивость функционирования разрабатываемого оборудования и доступность разрабатываемой сети связи. USIM - расширенный стандарт SIM-карт, используемых в сотовых сетях, начиная с третьего поколения.

Российского производства SIM-карт почти не осталось

В России производством SIM-карт занимается компания Smart Card Group (SCG), принадлежащая зеленоградскому заводу «Микрон». Основным клиентом SCG является сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС), который, как и «Микрон», принадлежит АФК «Система».

В то же время объемы закупок SIM-карт и карт оплаты, которые МТС осуществляет у SCG, неуклонно снижаются. Если в 2011 г. объем закупок составил 2,336 млрд руб., то в 2014 г. он снизился до 267 млн руб., а в 2016 г., согласно данным из отчетности МТС, и вовсе составил лишь 39 млн руб.

В пресс-службе «Микрона» сообщили CNews, что сейчас массового производства SIM-карт в России фактически нет, так как это не выгодно экономически. С технологической же точки зрения возможности для организации такого рода производства в России есть, в том числе ими располагает и завод «Микрон». Что касается чипов для SIM-карта, то в России их и вовсе не производят - по словам пресс-службы «Микрона», этот рынок полностью отдан иностранным производителям.

«На сегодняшний день сегмент телекоммуникационного оборудования более чем на 90% занят импортом, - констатируют на «Микроне». - Если будет на государственном уровне принято решение о необходимости оснастить SIM-карты отечественными чип-модулями, то мы готовы обеспечить соответствующие масштабы производства. Мы активно думаем над расширением своей продуктовой линейки для формирующихся рынков, в том числе 5G и интернет вещей».

Источник CNews на микроэлектронном рынке говорит, что задача интеграции российской криптографии в SIM-карты будет труднореализуемой. «Нужно будет договариваться с зарубежными разработчиками чипов или ПО для SIM-карт о поддержке российских алгоритмов, - рассуждает собеседник CNews. - Можно попытаться создать и собственный чип для SIM-карт - на это уйдет два-три года. Но в условиях сокращения объемов подключения сотовых абонентов производство отечественных чипов SIM-карт для них трудно будет окупить, к тому же для этого потребуется оборудования топологией не более 30 нм, которого в России нет».

5G на российском оборудовании

Помимо SIM-карт проект плана мероприятий программы «Цифровой экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» предполагает организацию производства в России телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

Для этого будет проведена оценка возможностей отечественных производителей, затем Минпромторг сформирует требования к получению статуса отечественного телекоммуникационного производителя и опубликует перечень соответствующих производителей.

Далее правительство утвердит план запуска производства и внедрения отечественного оборудования для сетей 5G. Производство планиурется организовать на базе возможностей госкорпорации «Ростех».

Сети 5G планируется запускать в следующих диапазонах: 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц и 81-86 ГГц. В 2019 г. будет реализовано пять пилотных проектов по запуску сетей 5G в различных отраслях экономики, в том числе как минимум - в городе с населением от 1 млн человек. В 2020 г. частоты для 5G будут доступны для операторов связи и начнется запуск сетей в коммерческую эксплуатацию. До конца 2022 г. сети 5G будут развернуты в пяти городах-миллионниках, а до конца 2024 г. - во всех городах с числом жителей от 1 млн человек.