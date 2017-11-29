Касперский заявил, что может вывести бизнес из России

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» в лондонском офисе компании заявил в интервью журналистам, что выведет свой бизнес из страны, если спецслужбы попросят его шпионить.

Не было и не будет

Основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что уедет из России, если власти страны когда-нибудь попросят его компанию заниматься шпионской деятельностью, сообщило агентство Reuters.

«Никогда, никогда, – заявил Евгений Касперский журналистам на брифинге в лондонском офисе компании в ответ на вопрос, просили ли его российские спецслужбы помощи в шпионаже. – Никогда они не просили нас шпионить. Никогда».

«Если российское правительство придет ко мне и попросит сделать сто-либо скверное – меня или моих сотрудников, я выведу бизнес из России, - заявил журналистам Касперский на английском языке. – Мы никогда не помогали разведывательным агентствам – ни российским, ни агентствам какой-либо другой нации».

Дым без огня

По словам Касперского, его компания столкнулась с «цунами» негативных публикаций в западных СМИ после заявлений правительства США, которые, по его словам, ничем не обоснованы и лишь вводят в заблуждение.

Евгений Касперский в офисе компании. Лондон, 28 ноября 2017 (Reuters)

Ранее Министерство национальной безопасности США ввело запрет на использование государственным учреждениям страны антивирусного ПО «Лаборатории Касперского». Запрет был введен после того, как власти США заявили, что ПО компании якобы использовалось для поиска и скачивания засекреченной информации с домашнего компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ).

«Лаборатория Касперского» и ее основатель Евгений Касперский категорически отрицают сотрудничество с российской разведкой. Тем не менее, в компании признали, что ПК с антивирусным ПО компании мог копировать файлы с секретными данными. Результаты внутренней проверки «Лаборатории Касперского» показали, что компьютер сотрудника АНБ был заражен бэкдором Mokes (или Smoke Bot, Smoke Loader), открывающим злоумышленникам удаленный доступ к устройству.

Кроме Mokes, защитное решение «Лаборатории Касперского», установленное на компьютере, два месяца работы сообщило об обнаружении 121 образца вредоносного ПО, включая бэкдоры, эксплойты, троянцев и рекламные программы.

Согласно итоговым результатам расследования, защитное ПО «Лаборатории Касперского» сработало ровно так, как и должно было сработать при обнаружении вредоносного кода: уведомило аналитиков компании об угрозе на основании сигнатур ПО группировки Equation, деятельность которой на тот момент расследовалась уже шесть месяцев. Все эти действия соответствуют заявленной функциональности продукта, стандартным сценариям его работы и юридическим документам, согласие с которыми выражает пользователь перед установкой решения.

Информация, которая предположительно была секретной, была получена экспертами, потому что содержалась в архиве, на который отреагировало решение на основании сигнатур Equation.

Помимо вредоносных программ, указанный архив также содержал исходный код ПО группировки Equation и четыре текстовых документа с грифами секретности. «Лаборатория Касперского» не обладает какой-либо информацией о содержании этих документов, так как они были удалены после получения.

«Лаборатория Касперского» не может оценить, были ли соблюдены формальные процедуры обращения с секретными данными, соответствующие американскому законодательству. Эксперты компании не проходили инструктаж по обращению с засекреченными документами и не имеют юридических обязательств его проходить. При этом никакая информация из документов не передавалась третьим лицам.

Евгений Касперский в офисе компании. Лондон, 28 ноября 2017

В отличие от версии, озвученной в некоторых СМИ, не было найдено доказательств, что исследователи «Лаборатории Касперского» когда-либо пытались целенаправленно искать документы с пометками «совершенно секретно», «засекречено» и другими аналогичными.

Заражение компьютера бэкдором Mokes и потенциальное заражение другим вредоносным ПО указывает на возможность того, что доступ к данным пользователя мог получить неизвестный круг третьих лиц.

Следствия без причин

По словам Евгения Касперского, обвинения относительно использования выпускаемого его компанией программного обеспечения разведывательными службами России для хищения американских секретов привели к снижению выручки «Лаборатории Касперского» в Северной Америке.

По словам Касперского, доходы компании по-прежнему растут в других частях мира, и суммарная выручка «Лаборатории Касперского» за весь 2017 г. от глобальной деятельности ожидается на уровне $700 млн. На североамериканском континенте ожидается снижение дохода компании примерно на 5-8% по сравнению с предыдущим годом.

Причина снижения доходов, по мнению Евгения Касперского, напрямую связана с обвинениями компании в шпионаже, тем более что в Европе объем выручки «Лаборатории Касперского» ожидается на прошлогоднем уровне, а в остальных странах прогнозируется двузначный процентный прирост.