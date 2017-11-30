Арестован экс-глава «Практики безопасности» и экс-финдиректор «Астероса»

Занимавший в 2012-2014 гг. пост гендиректора «Практики безопасности» Антон Зинченко арестован за налоговые махинации в этой должности и рискует провести в тюрьме шесть лет.

Арест Антона Зинченко

Бывший гендиректор российской ИТ-компании «Практика безопасности» 44-летний Антон Зинченко задержан в столице за уклонение от уплаты налогов в период своей деятельности в этой организации — с 2012 по 2014 гг.

«Как установило следствие, он, исполняя обязанности гендиректора “Практики безопасности”, путем использования фиктивных организаций уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль, причинив тем самым государственному бюджету ущерб на сумму более 213,7 млн руб.», — сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. В настоящий момент Зинченко избирают меру пресечения.

Против Зинченко возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В соответствии с Уголовным кодексом России, максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, подразумевает лишение свободы на срок до шести лет — с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В то же время, лицо, впервые совершившее такое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если выплатит все сокрытые налоги, а также пени и штрафы по ним.

Задержание Антона Зинченко состоялось по бывшему адресу регистрации «Практики безопасности»: Варшавское шоссе, д. 118/1. В настоящее время в этом доме находится бизнес-центр «Варшавка скай», в котором расположены многочисленные офисы различных организаций. Якорным арендатором бизнес-центра заявлен «Газпром».

Бывший финдиректор «Астероса» и экс-глава ИБ-компании «Практика безопасности»

задержан по подозрению в финансовых махинациях

На момент выхода материала в пресс-службе «Практики безопасности» не смоги прокомментировать CNews факт задержания своего бывшего руководителя и сообщить, связывались ли с компанией правоохранительные органы. Письмо редакции осталось без ответа, по телефону пресс-службы никто не ответил.

Несколько фактов о «Практике безопасности» и Антоне Зинченко

Антон Зинченко стоял у истоков ИТ-интегратора «Астерос» и вырос там до должности финансового директора. О его назначении гендиректором «Практики безопасности» стало известно в декабре 2012 г. При этом в июле 2013 г. из «Астероса» в «Практику» перекочевало еще порядка 20 сотрудников.

Считается, что «Практика безопасности» входит в холдинг «Прогресс». Антон Зинченко сейчас на сайте этой организации фигурирует в качестве вице-президента. Отметим, что по базе ЕГРЮЛ связь «Прогресса» с «Практикой безопасности» прослеживается лишь косвенно. Непосредственными учредителями ИТ-компании сейчас почти в равных долях заявлены Дмитрий Скомаровский, Тарас Пономарев и Владислав Цибиров.

После ухода из «Практики безопасности» в 2014 г. Зинченко фигурировал в роли совладельца компании «Сервистелеком», а в настоящий момент он фигурирует в роли действующего соучредителя (с долей в 50%) ООО «Инвестиционно-строительная компания Небоскреб».

«Практика Безопасности» ведет свою историю с 2008 г. и позиционирует себя как системный интегратор и консультант по вопросам защиты информации предприятий.