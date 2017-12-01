На обучение россиян информационной безопасности просят 2,6 миллиарда

В рамках программы «Цифровая экономика» предлагается осуществить ряд проектов по обучению и повышению грамотности населения в области информационной безопасности (ИБ). Речь идет о расширении возможностей Национальной электронной библиотеки, создании платформы массовых онлайн-курсов и ежегодном месячнике ИБ. Бюджету это обойдется в 2,6 млрд руб.

Как обучить россиян информационной безопасности

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» (ИБ) подразумевает осуществление целого ряда проектов по обучению и повышению грамотности населения в этой сфере. Документ разработан Центром компетенций по направлению информационной безопасности, созданному на базе Сбербанка.

Общие затраты федерального бюджета на проекты в этой сфере, заложенные в предварительный план мероприятий, составляют 2,63 млрд руб. в 2018-2019 гг. В первую очередь планируется провести анализ существующей базы знаний и спроектировать целевую архитектуру системы получения знаний в области информационной безопасности.

За основу предлагается взять Национальную электронную библиотеку (НЭБ) – проект Министерства образования и науки для доступа через интернет к оцифрованным документам, хранящимся в библиотеках, архивах и т.д.

Также планируется разработать отдельную подпрограмму по повышению информационной грамотности и информационной безопасности участников информационного взаимодействия в рамках госпрограммы «Информационное общество». В том числе следует определить методики оценки показателей системы получения знаний в области ИБ.

Появление системы получения знаний в области ИБ на основе Национальной электронной библиотеки запланировано на начало 2019 г. Данным проектом будут заниматься Министерство образования и науки и Министерство культуры, из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить в 2018-2019 гг. 200 млн руб.

Фото: depositphotos.com На обучение россиян ИБ в рамках «Цифровой экономики»

могут выделить 2,6 млрд руб. из бюджета

В том числе за НЭБ должен быть закреплен статус базового учреждения в области повышения знаний по ИБ. Также следует провести мероприятия по интеграции НЭБ в процессы повышения уровня знаний по ИБ в России и странах ЕАЭС (Евразийское экономическое содружество).

А в сотрудничестве с одной из международных организаций планируется провести оценку необходимости создания системы сертификации в области ИБ. В роли таковой организации могут выступать ISACA (Information Systems Audit and Control Association, международная ассоциация ИТ-управления) или ISC2 (The International Information System Security Certification Consortium, занимается тестированием и сертификацией специалистов в области ИБ).

Использование массовых онлайн-курсов

Система получения знаний в области ИБ на НЭБ будет работать, в том числе, на базе платформы массовых онлайн курсов (МООК). Система будет доступна как с помощью ПК, так и с помощью мобильных устройств.

МООК планируется наполнять образовательными продуктами, работающими в среде базы знаний НЭБ. Эти продукты будут создаваться на конкурсной основе.

Эти образовательные продукты должны будут включать в себя все основные направления информационной безопасности и смежных дисциплин (информационные технологии, математический анализ, физика и т.д.).

Будущие образовательные продукты должны быть ориентированы на основные возрастные группы: дошкольное образование, школьное образование, среднее образование, высшее и дополнительное. Этот проект обойдется бюджету в 100 млн руб.

После этого к лету 2019 г. платформе МООК будет обеспечен юридический статус. Данный шаг обеспечит официальный статус документам об образовании, выданным на базе МООК, а учебные курсы на базе МООК можно будет зачитывать в рамках обучения в образовательных учреждениях.

2 млрд руб. на техническое оснащение образовательных учреждений

Со своей стороны образовательные учреждения должны быть обеспечены материальной базой для работы с платформой МООК. Речь идет об оснащении учебной аппаратурой (проекторы, терминалы, планшеты) детских садов, школ, университета для возможностей проведения занятий с помощью платформы с уже созданными образовательными продуктами.

Отдельно планируется оценить необходимость оснащения аппаратурой виртуальной и дополненной реальности для моделирования процессов с дорогостоящим оборудованием. Техническое оснащение образовательных учреждений будет весьма затратно: в 2019 г. из федерального бюджета предлагается выделить на эти цели 2 млрд руб.

Кроме того, запланирована информационная кампания по продвижению МООК на базе НЭБ. Предлагается размещать в СМИ социальную рекламу, позиционирующую данную платформу как «средство получения знаний в XXI веке». Это мероприятий обойдется бюджету в 50 млн руб.

Авторы документа также хотят сделать из МООК, работающей на основе НЭБ, систему повышения грамотности населения в сфере информационной безопасности. С этой планируется разработать адаптированные курсы для разных слоев населения. На эти цели предлагается выделить из бюджета в 2019 г. 200 млн руб.

Месячник информационной безопасности

Ежегодно предлагается проводить исследования в области оценки осведомленности населения в сфере ИБ - для этого будут использоваться возможности ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), Росстата и онлайн-опросов. Кроме того, ежегодную неделю безопасности Рунета, которая сейчас проходит в феврале, планируется преобразовать в ежегодный месячник информационной безопасности.

В ходе данного месячника акценты на вопросы ИБ должны делаться на все слои населения, а не только на детей и родителей, говорится в документе. Для проведения месячника информационной безопасности в России необходимо будет изучить опыт проведения подобных мероприятий в США и в Европе.

Еще одно предлагаемое мероприятие – введение в World Skills Russia (национальный чемпионат рабочих специальностей) отдельной дисциплины по информационной безопасности. Данная дисциплина будет включать в себя практические навыки по исследований в области ИБ и борьбе с соответствующими угрозами.