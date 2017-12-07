Вышел рейтинг CNews Security. Поставки ИБ возвращаются к докризисным показателям

Рынок растет естественными темпами

По итогам 2016 г. совокупная выручка 30 крупнейших российских поставщиков ИБ достигла p111 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. По темпам ростам рынок вернулся к показателям 2013–2014 гг. (тогда темпы развития отрасли составили 14,5% и 14,3% соответственно). При этом по сравнению с 2015 г. темп роста выручки значительно замедлился. Резкий скачок на 31% в 2015 г. был связан с подорожанием иностранной валюты, вследствие чего значительно возросла рублевая стоимость импортных продуктов.

Таким образом, после того как курс валют стабилизировался, рынок вернулся к естественным темпам роста. Выручка в долларах увеличивается медленнее, чем в рублях. Она до сих пор не достигла докризисного уровня 2013 г.

Динамика рейтинга CNews Security, в pмлрд

Источник: CNews Analytics, 2017

Последствия санкций все еще ощутимы

В пересчете на иностранную валюту результаты заметно отличаются. Совокупная выручка крупнейших поставщиков ИБ в 2016 г. достигла $1,67 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Следовательно, рынок рос даже с учетом поставок иностранных продуктов ИБ, хотя и не столь высокими темпами. При этом совокупная выручка участников рейтинга, выраженная в долларах, по-прежнему заметно уступает показателям более благополучных 2011–2014 гг., когда оборот 30 крупнейших ИБ-компаний составлял $1,76–1,98 млрд. Таким образом, несмотря на положительную динамику, можно говорить о том, что рынок все еще не полностью восстановился после рецессии, связанной с обвалом цен на нефть и введением санкций.

После кризиса в конце 2014 г. экономическая ситуация в стране стабилизировалась, констатирует Андрей Заикин, руководитель направления ИБ компании «Крок»: «Если в 2015 году рынок ИБ в долларах показал падение, то в рублях уже тогда был небольшой рост. В 2016 году, как мы видим, рост продолжился. Это обусловлено тем, что технологии не стоят на месте и для того, чтобы «выжить» компаниям сегодня необходимо вкладывать средства в ИТ-решения в целом и в инструменты по ИБ, в частности».

Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2017



#2016 Название компании Город Специализация Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс, включая НДС Выручка от направления ИБ в 2015 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2016/2015, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ 1 Лаборатория Касперского (1) (2) (3) Москва разработка ПО, сервисы ИБ 43 083 600 37 548 540 15% 2 032 2 Softline Москва дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 12 810 496 11 237 277 14% 154 3 Акронис* (3) Москва разработка ПО 10 046 000 9 096 000 15% 414 4 Информзащита (4) Москва разработка ПО и ПАК, дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 6 867 682 5 249 050 31% 594 5 ИнфоТеКС (5) Москва разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 3 704 000 4 013 000 -8% 508 6 Техносерв Москва интеграция 3 251 422 3 158 957 3% 65 7 Инфосистемы Джет Москва разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция 3 100 000 2 500 000 24% 155 8 ICL-КПО ВС Казань интеграция, разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 2 765 504 2 141 496 29% 240 9 НИИ СОКБ Москва разработка ПО и ПАК 2 500 000 2 900 000 -14% 140 10 Крок Москва интеграция 2 239 395 1 997 213 12% 45 Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Динамика рейтинга CNews Security в целом повторяет динамику рейтинга CNews100: по итогам 2016 г. выручка сотни крупнейших ИТ-поставщиков выросла на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Таким образом, изменения на рынке ИБ отражают общие тренды российского рынка информационных технологий.

Драйвером роста стали инциденты в области безопасности

Наибольшей интерес у заказчиков вызывают услуги и сервисы ИБ, включая аутсорсинг, а также новые технологии, связанные с обеспечением безопасности облаков, анализа больших данных и машинного обучения. Росту бюджетов на ИТ также способствовали крупные скандалы, связанные с инцидентами в области ИБ, в частности, утечка из американской спецслужбы АНБ утилит для взлома компьютеров, которые быстро были адаптированы хакерами для мошеннических целей. При этом подход хакеров в последние годы изменился: они все чаще отдают предпочтение программам-вымогателям и таргетированным атакам на конкретные объекты инфраструктуры.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2017».