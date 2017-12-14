После 17 лет дружбы «Транснефть» отказывается работать со Schneider Electric

В «Транснефти» заявили, что анализ информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами показал наличие серьезных рисков для компании. По этой причине госмонополия больше не будет сотрудничать с поставщиком этого оборудования — Schneider Electric.

Schneider Electric не смогла обеспечить кибербезопасность «Транснефти»

«Транснефть» объявила об отказе от сотрудничества с компанией Schneider Electric, которая поставляла корпорации автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Об этом на заседании экспертного совета по кибербезопасности сообщил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Он рассказал, что в 2016-2017 гг. «Транснефть» провела глубокий анализ рисков для компании в части информационной безопасности АСУ ТП. Результаты исследования руководству компании не понравились.

«Были найдены многочисленные критичные уязвимости. Также были обнаружены уязвимости во встроенных механизмах защиты АСУ ТП, — уточнил Максим Гришанин, добавив, что полученные данные были переданы в Schneider Electric, но реакции от поставщика пришлось ждать очень долго. — Мы полгода пытались призвать их к порядку, после неоднократных напоминаний дело сдвинулось. Сейчас мы оборудование данного производителя запретили использовать в системе «Транснефти».

Сотрудничество компаний продолжалось 17 лет

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, работающая на российском рынке в 1974 года, когда ею был реализован проект на Самарском нефтеперерабатывающем заводе. Специализируется на производстве оборудования для энергетических комплексов промышленных предприятий, центров обработки данных.

Нефтехимической промышленностью Schneider Electric активно занимается с 2000 г., примерно тогда же началось сотрудничество компании с «Транснефтью». Среди прочего, французские специалисты выполняли поставку оборудования в рамках реализации проекта строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2), тогда речь шла об автоматизации восьми нефтеперекачивающих станций. Также продукция Schneider Electric поставлялась на первую и вторую очередь трубопроводной системы.

«Транснефть» не устроил уровень защиты от киберугроз, предложенный Schneider Electric

Общее число сотрудников компании по всему миру — 170 тыс. человек. Среди ее партнеров замечены такие гиганты, как Dell, Oracle, Магнитогорский металлургический комбинат и ряд крупных аэропортов. В России функционируют пять заводов — в Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Козьмодемьянске.

Максим Гришанин отметил, что сейчас «Транснефть» активно реализует политику импортозамещения, что могло стать еще одним фактором, который привел к отказу от использования АСУ ТП Schneider Electric.