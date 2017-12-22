Изобретен компьютер, который «невозможно взломать»

Агентство передовых оборонных исследований США объявило о выделении гранта на создание компьютера, который будет невозможно взломать. Грант получил Университет штата Мичиган, предложивший новый подход к созданию аппаратных комплектующих, где каждый компонент будет представлять собой «неразгадываемую головоломку».

«Кубик Рубика» киберзащиты

Университет штата Мичиган получил от Агентства передовых оборонных исследований (DARPA) грант в размере $3,6 млн на разработку компьютера, который будет неуязвим для хакерских атак на аппаратном уровне.

Идея проекта под названием Morpheus - сделать тщетными любые попытки атак на программное или аппаратное обеспечение компьютера. Аппаратные комплектующие Morpheus будут представлять собой «неразгадываемую головоломку»: вся информация, содержащаяся в системе, может быть быстро и в случайном порядке перераспределена по разным компонентам.

Как выразился профессор информатики Университета штата Мичиган Тодд Остин (Todd Austin), попытки атаковать Morpheus будут сродни попыткам собрать кубик Рубика, при этом «каждый раз, когда вы моргаете, я буду его перекручивать заново».

Как указывают специалисты DARPA, до 40% програмных эксплойтов, доступных хакерам, можно было бы ликвидировать на корню, если бы существовала возможность устранить несколько типов сугубо аппаратных уязвимостей, связанных с криптографией, инъекцией кода и утечкой информации.

Остин и его коллеги считают, что Morpheus позволит решить все эти проблемы благодаря устройству его аппаратных комплектующих.

Постоянная смена дислокации

Когда киберзлоумышленник пытается похитить какие-либо данные из системы, от него потребуется эксплуатировать уязвимость в ПО, а затем просто определить, где именно находятся ценные данные. Обычно их местоположение не меняется.

Тодд Остин, автор концепции невзламываемого «компьютера-головоломки»

Архитектура Morpheus помешает этому, поскольку местоположение всех данных будет постоянно меняться.

«Подобная технология выглядит весьма многообещающе. По сути речь идет о более продвинутой разновидности технологии рандомизации адресного пространства, применяемой в современных операционных системах, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Информационные технологии будущего". - Разница же в том, что рандомизируется не только содержимое оперативной памяти, но вообще все данные в системе. Если технология будет реализована в полной мере, за подобными системами - будущее. Хотя слабые места, скорее всего, найдутся и в них».

В течение ближайших пяти лет DARPA намеревается сделать так, чтобы большинство наиболее распространенных уязвимостей в ПО стало невозможно эксплуатировать. Для этого агентство выделило около 50 млн на гранты для разработчиков защищенного аппаратного обеспечения, использование которого сделает большую часть сегодняшних эксплойтов бесполезными. Morpheus - лишь один из таких проектов.