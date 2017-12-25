Власти разрешили ввозить шифровальную технику в Россию без позволения ФСБ

Евразийская экономическая коллегия изменила правила ввоза в страны Евразийского экономического союза аппаратуры с криптографическими возможностями. Теперь физическим лицам не нужно на это специальное разрешение от ФСБ. К шифровальной аппаратуре причисляют компьютеры, смартфоны, приставки и т. д.

Новые правила

С начала 2018 г. станут проще правила ввоза электроники и ПО на территорию Евразийского экономического союза. Ввозить в Россию приобретенные за рубежом ПК, смартфоны, видеоигры и софт можно будет без разрешения Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующее решение было принято Евразийской экономической коллегией.

Трудность получения разрешение от ФСБ — так называемой нотификации — заключается в том, его могут оформить лишь производители или официальные дистрибьюторы продукции. В документе они прописывают технические и криптографические параметры изделия. Нотификация требуется именно в связи с наличием у устройств криптографических возможностей. Даже если это не основные возможности, устройство расценивается как шифровальное. Срок выдачи нотификации может составить до двух недель, стоимость процедуры достигает десятков тысяч рублей.

По нынешним правилам нотификация должна быть даже у физических лиц, закупивших аппаратуру для личного пользования. Иначе ввозимые ими устройства, в частности, китайские или американские, при наличии в них функции шифрования, могут стать источником проблем на таможне. В новых правилах положение о наличии нотификации у физических лиц теряет силу.

Список разрешенной продукции

Если говорить о ПО, то без разрешения ФСБ теперь можно ввозить ОС, браузеры, мессенджеры, почтовые программы, антивирусное ПО, графические и текстовые редакторы, видеоигры и другой общедоступный софт.

При ввозе электроники в Россию таможня больше не будет требовать разрешение от ФСБ

Также в список разрешенных товаров вошла техника, обеспечивающая возможность электронной подписи. Имеются в виду не только настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, но и умные часы, приставки и моноблоки, а также их компоненты. Кроме того, разрешен свободный ввоз банковских карт, SIM-карт, электронных ID и тому подобной продукции.

Также без разрешения ФСБ можно ввозить теле- и радиоприемники, технику для радионавигации и дистанционного управления, беспроводные модемы, принтеры, сканеры и копиры. Возможен также ввоз телефонов, предназначенных для работы с сотовой связью, и аксессуаров к ним. Однако специальные мобильные устройства, которые работают с шифрованной связью, в список не попали.

Также в списке разрешенной аппаратуры нет видеокарт, закупленных с целью майнинга криптовалют. Профильные СМИ отмечают, что документ позволяет трактовать видеокарты двояко — и как запрещенную, и как разрешенную продукцию.

Инцидент в Сургуте

В качестве иллюстрации того, как действуют нынешние правила ввоза техники в Россию, можно привести инцидент, имевшие место а апреле 2017 г. в Сургуте. Житель города заказал в Германии игровую приставку Sony Playstation-4 модели CUH-2016A. Когда посылка проходила таможенный осмотр, сотрудники таможни признали ее шифровальным средством. Свои выводы они основывали на том, что у приставки имелся жесткий диск, процессор, дисковод и возможность подключения к интернету.

Поскольку нотификация на Sony Playstation-4 модели CUH-2016A отсутствовала в Едином реестре нотификаций, ее ввоз на территорию страны был признан незаконным. Для физического лица, купившего приставку, такое действие может обернуться штрафом от 1 тыс. до 5,5 тыс. руб.