Хакер сел в тюрьму за попытку трудоустроиться через угрозы

Хакер, угрожавший коммерческой компании кибератакой, если та не возьмет его на работу, отправился в тюрьму. Суд приговорил его к трехлетнему тюремному сроку и еще трем годам полицейского надзора после освобождения.

Я лучший, а кто с этим не согласится…

Суд штата Северная Каролина (США) приговорил 28-летнего хакера к длительному тюремному сроку за то, что тот слал угрозы коммерческой компании. В своих посланиях он угрожал «уничтожить» своих адресатов, если они не уволят одну из сотрудниц и не возьмут его на работу вместо нее.

Осужденный Тодд Майкл Гори (Todd Michael Gori) еще весной 2016 г. начал бомбардировать угрожающими письмами компанию TSI Healthcare, производителя программного обеспечения для медицинских учреждений.

«Я предлагаю вам выбрать из двух вариантов: либо вы увольняете [имя сотрудницы] и заменяете ее мной, в сто раз лучшим оператором, которого она задавливает. Или же я вместе с друзьями "вынесу" вашу компанию с помощью кибератаки», — написал Гори.

Обида хакера

Как оказалось, Гори многократно пытался устроиться в TSI Healthcare, но именно сотрудница, которую он требовал выгнать, отказывалась рассматривать его кандидатуру.

За угрозу хакерской атакой и вымогательство дали три года

«Она отвратительный оператор, который может работать только с двумя экранами и у которой раздут бюджет на разъезды. Я летаю вдесятеро больше, чем эта дура, за 1/5 ее бюджета», — заявил Гори в своем письме. Далее он признает, что он в прошлом совершил преступление.

«Я уголовник с компьютерными навыками, и мне нужна помощь с трудоустройством, потому что технически у меня нет никакого стажа. А она каждый раз отказывается и закапывает меня еще глубже», — написал Гори.

Хакер заявил, что провел пентест сайта TSI и обнаружил массу уязвимостей. Своим потенциальным жертвам Гори дал 72 часа на выполнение его требований, включавших, помимо увольнения недруга и трудоустройства, еще и хорошую зарплату.

TSI обратились в ФБР. Гори выследили и арестовали только в августе 2017 г. Помимо угроз кибератак ему изначально вменяли и угрозу жизни сотрудникам TSI Healthcare, однако он заключил сделку со следствием, и это обвинение с него сняли.

Обещанную атаку он, судя по всему, так и не произвел, а длительный срок связан, скорее всего, с тем, что его действия обвинение и суд расценили как попытку вымогательства. А подобное считается тяжким преступлением. Сказалась, вероятно, и его прошлая судимость.

Сам несостоявшийся хакер в своем письме заявил, что «спасал себя».