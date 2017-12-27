В Киеве похищен россиян, владелец крупнейшей криптовалютной биржи

Директор крупной криптовалютные биржи EXMO, где криптовалюты можно обменять на рубли, был вчера похищен в Киеве. По словам свидетелей, неизвестные в балаклавах силой усадили его в машину и увезли. Украинская полиция расследует инцидент.

Похищение Лернера

В Киеве был похищен гендиректор популярной криптовалютной биржи EXMO, российский гражданин Павел Лернер. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление о похищении поступило в районное управление полиции Оболонского района города Киева. Заявление было подано поздним вечером 26 декабря знакомыми Лернера, обеспокоенными тем, что он не выходит на связь с обеда. Правоохранительные органы в предварительном порядке квалифицировали происшествие как похищение человека, согласно части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила заявительница, Лернер был похищен рядом с офисным центром на улице Степана Бандеры — бывший Московский проспект — в котором он работал. Группа неизвестных в темной одежде и балаклавах насильно посадила директора EXMO в автомобиль Mercedes-Benz Vito с номером АА 2063 МТ, после чего авто уехало. Украинские правоохранительные органы расследуют происшествие.

Кто такой Лернер

Павел Лернер, 40 лет, является гражданином России, при этом имеет вид на жительство в Польше, а с 2014 г. проживает с семьей в Барселоне, Испания. Известен как специалист в области блокчейн-технологий, гендиректор биржи EXMO. По словам его знакомых, в Украине он развивал ряд стартапов, работающих в сфере криптовалют, майнинга и блокчейна. Родным городом Лернера является Курск.

Павел Лернер с семьей на футболе

Биржа EXMO начала работу в 2013 г. как обменник ExMoney. Сама компания зарегистрирована в Великобритании. На бирже представлены 46 торговых пар, в том числе там можно обменять биткоин и эфир на рубль и гривну. Является одной из крупнейших криптовалютных бирж, где возможны операции с рублем.

Установить, что Лернер является гендиректором EXMO, не составляет труда — как отмечают профильные СМИ, он не скрывает свою личность: руководит биржей под именем Палтиель Лернер (Paltiel Lerner), дает интервью. На него зарегистрирован домен exmo.me, используемые биржей после блокировки Роскомнадзором прежнего домена exmo.com. Напомним, блокировка была осуществлена в январе 2017 г. на основании решения Приморского района суда Санкт-Петербурга, принятого в августе 2016 г.