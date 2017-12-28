ИТ-специалисты отказываются от работы в разведке ради Facebook и Google: там больше платят

Британская разведка выпустила финансовый отчет, в котором указала на невозможность привлечения высококлассных ИТ-специалистов. Причина кроется в том, что крупные коммерческие компании платят им в 4-5 раз больше.

Британской разведке не хватает ИТ-специалистов

Британская спецслужба GCHQ (Government Communications Headquarters — Центр правительственной связи) пожаловалась на нехватку специалистов по компьютерной безопасности. Выводы о неспособности нанимать и удерживать качественных сотрудников в этой области содержатся в отчете GCHQ за последний фискальный год. В ведомстве это напрямую связали с высокими зарплатами, которые предлагают в крупных корпорациях уровня Facebook, Google и Apple.

«Продолжающееся расширение нашей работы в сфере киберсвязи зависит от способности правительства привлекать и удерживать киберспециалистов. GCHQ постоянно сталкивается с необходимостью удерживать свои технические кадры, и в этом направлении неизбежна конкуренция с крупными технологическими компаниями, которые могут платить значительно больше», — говорится в отчете.

Британские ИТ-специалисты предпочитают крупные корпорации работе в разведке

Несколько лет назад в разведке внедрили систему гибких премий, и это даже вызвало приток кадров. Но со временем серьезные ИТ-специалисты все равно покидают GCHQ, так как в Facebook и Google гарантированные оклады в 4-5 раз выше.

Разведчики считают работу в корпорациях унылой и бессмысленной

Согласно приведенным в отчете цитатам с закрытого совещания с представителями парламентского комитета по безопасности, которое состоялось еще полтора года назад, в GCHQ признают бесперспективность борьбы со сложившейся ситуацией. Тогда прозвучала фраза, что разведка «никогда не сможет конкурировать с частными компаниями по размерам заработной платы» ИТ-специалистов.

Работу в гигантах, вроде Facebook и Google, представитель GCHQ назвал бессмысленной, добавив, что некоторые молодые специалисты все же предпочитают трудиться над действительно важными и уникальными проектами в разведке.

Аналогичная ситуация сложилось и с рядом других специальностей: например, с математиками, которые могут получать достойное вознаграждение в частных корпорациях, но «работа их будет достаточно унылой». По мнению британской разведки, работа в GCHQ конкурентоспособна с точки зрения ее интересности и разнообразия.

При этом в отчете указывается, что в 2015-2016 гг. GCHQ потратила на кибероперации 24% своего бюджета. Эта статья стала самой значительной, превысив даже расходы на антитеррористическую деятельность (23%). Разведка подчеркивает важность этого тренда и тот факт, что информационная безопасность стала самой важной частью национальной безопасности.