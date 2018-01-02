Похищенного россиянина - гендиректора криптовалютной биржи отпустили за миллион

Гендиректору криптовалютной биржи EXMO, похищенному в Киеве группой неизвестных, пришлось уплатить за себя выкуп в размере $1 млн в биткоинах. Биржа утверждает, что вернувшийся из плена руководитель не имел доступа к кошелькам клиентов.

Уплата выкупа

Гендиректор криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер был освобожден похитителями после того, как уплатил за себя выкуп в размере $1 млн в биткоинах. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

По словам Геращенко, получение выкупа в биткоинах и являлось изначальной целью злоумышленников. Украинский ресурс Страна.ua со слов представителей киевской полиции утверждает, что похитители не ожидали того масштабного резонанса, который похищение Лернера получило во всем мире, и были напуганы широкой оглаской. Это же издание сообщает, что Лернера освободили, просто выбросив из машины на трассе.

Криптовалютная биржа EXMO в свою очередь официально сообщила о похищении и возвращении Лернера в соответствующем заявлении. Об уплате выкупа в заявлении не говорится. EXMO уточняет, что Лернер находится в безопасности, физически он в порядке, однако испытывает сильный стресс, в связи с чем в ближайшее время воздержится от комментариев.

Биржа отмечает, что Лернер, будучи главой компании, не имеет тем не менее доступа к кошелькам пользователей. Изданию BBC биржа сообщила, что он является не гендиректором, как указано в его профиле на LinkedIn, а руководителем аналитического отдела. EXMO пишет, что похищение Лернера не повлияло на ее работу. Однако во время происшествия биржа сообщила в соцсети Twitter о перебое в работе в результате совершения DDoS-атаки на ее сервера 28 декабря.

Похищение Лернера

Гендиректор популярной криптовалютной биржи EXMO, российский гражданин Павел Лернер, был похищен в Киеве 26 декабря. Заявление о похищении поступило в районное управление полиции Оболонского района города Киева. Заявление было подано поздним вечером 26 декабря знакомыми Лернера, обеспокоенными тем, что он не выходит на связь с обеда. Правоохранительные органы в предварительном порядке квалифицировали происшествие как похищение человека, согласно части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Павел Лернер с семьей на футболе

Как сообщила заявительница, Лернер был похищен рядом с офисным центром на улице Степана Бандеры — бывший Московский проспект — в котором он работал. Группа неизвестных в темной одежде и балаклавах насильно посадила директора EXMO в автомобиль Mercedes-Benz Vito с номером АА 2063 МТ, после чего авто уехало. Украинские правоохранительные органы расследуют происшествие.

Кто такой Лернер

Павел Лернер, 40 лет, является гражданином России, при этом имеет вид на жительство в Польше, а с 2014 г. проживает с семьей в Барселоне, Испания. Известен как специалист в области блокчейн-технологий, гендиректор биржи EXMO. По словам его знакомых, в Украине он развивал ряд стартапов, работающих в сфере криптовалют, майнинга и блокчейна. Родным городом Лернера является Курск.

Биржа EXMO начала работу в 2013 г. как обменник ExMoney. Сама компания зарегистрирована в Великобритании, однако фактически работает в Украине, пишет Financial Times. На бирже представлены 46 торговых пар, в том числе там можно обменять биткоин и эфир на рубль и гривну. Является одной из крупнейших криптовалютных бирж, где возможны операции с рублем.

Установить, что Лернер является гендиректором EXMO, не составляет труда — как отмечают профильные СМИ, он не скрывает свою личность: руководит биржей под именем Палтиель Лернер (Paltiel Lerner), дает интервью. На него зарегистрирован домен exmo.me, используемые биржей после блокировки Роскомнадзором прежнего домена exmo.com. Напомним, блокировка была осуществлена в январе 2017 г. на основании решения Приморского района суда Санкт-Петербурга, принятого в августе 2016 г.