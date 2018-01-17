Грандиозный взлом телефонных линий ЦРУ оказался вымыслом. Секретные данные сдал агент

В Нью-Йорке арестован бывший агент ЦРУ, которые незаконно хранил у себя засекреченные данные и сдавал китайскому правительству информаторов ведомства. До того, как об этом стало известно, руководство ЦРУ считало, что Китай просто хакнул секретные телефонные линии для связи с зарубежными информаторами.

Арест агента ЦРУ

В Нью-Йорке был задержан бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), хранивший у себя в незаконном порядке секретную ведомственную информацию, сообщает Министерство юстиции США. В состав этих данных входили записи оперативных собраний ЦРУ, имена и телефонные номера сотрудников, адреса объектов ведомства. Издание Wall Street Journal сообщает, что эта информация могла подсказать китайскому правительству, кто из лиц, проживающих в Китае, сотрудничает с американской разведкой.

До того, как вскрылась деятельность подозреваемого, часть руководителей ведомства полагала, что среди сотрудников появился двойной агент, а еще часть была уверена, что китайское правительство смогло хакнуть тайные линии коммуникации, которые ЦРУ использует для разговоров с иностранными источниками информации.



За незаконное хранение засекреченной информации бывший агент может лишиться свободы на срок до 10 лет. Издание New York Times пишет, что следствие подозревает Ли в содействии Китаю в срыве разведывательных операций ЦРУ. Газета отмечает, что крах американская шпионской сети в Китае был одним из самых крупных провалов ведомства за последние годы. Более десятка информаторов ЦРУ были убиты или взяты под арест китайским правительством.



Ход расследования

Задержанного сотрудника зовут Джерри Чун Шин Ли (Jerry Chun Shing Lee), ему 53 года. Он начал работать в ЦРУ в 1994 г., однако покинул ведомство в 2007 г., поскольку был недоволен спадом в карьерном росте. С тех пор проживал в Гонконге и работал в популярном аукционном центре. Его арест состоялся вечером понедельника в аэропорту имени Джона Кеннеди, когда подозреваемый прилетел из Гонконга. Сейчас Ли содержится в федеральном суде Бруклина и ждет перевода в штат Вирджиния.

Расследование, в котором фигурирует Ли, ведется Федеральным бюро расследований (ФБР) с 2012 г. Оно началось спустя два года после того, как ЦРУ стало терять информацию в Китае, включая чрезвычайно тщательно охраняемые секреты.

Бывший агент ЦРУ задержан за незаконное хранение секретных данных

ФБР дважды обыскивало помещения, в которых проживал Ли: в августе 2012 г. были осмотрены комнаты отелей на Гавайях, где он жил по возвращение из Гонконга, а несколько позднее — апартаменты в штате Вирджиния, куда он приехал пожить с семьей. Сотрудники ФБР изучали и фотографировали личные вещи подозреваемого. Они нашли две небольшие книжки с записями, в которых и содержалась засекреченная информация.

ФБР отказалось дать комментарий, почему Ли не был арестован после того, как в его вещах нашли эти книжки. В мае-июне 2013 г. подозреваемый пять раз подвергался допросу, однако в итоге смог вернуться в Гонконг. Неизвестно, что заставило Ли вновь прилететь в США, где ему угрожал арест. В 2012 г., во время предыдущего визита, он мог уже знать, что находится под подозрением ФБР, но все равно приехал, поскольку ему пообещали новый контракт с ЦРУ. Уйти из агентства, а потом вернуться по контракту — распространенная практика среди сотрудников ЦРУ.