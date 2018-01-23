ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег

Чтобы оштрафовать ИТ-шника на 100 тыс. за чтение почты бывшего руководства и разглашение коммерческой тайны, потребовалось полноценное расследование ФСБ и МВД. Приговор можно считать мягким — за вменяемые программисту деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Реальный приговор для ИТ-шника

В Костроме вынесен обвинительный приговор программисту, который нелегально получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации и допустил разглашение коммерческой тайны. Его неправомерная деятельность была пресечена в результате комплекса оперативных мероприятий сотрудников управлений ФСБ и МВД по Костромской области. Об этом сообщает региональная пресс-служба МВД.

В ходе разбирательства правоохранители столкнулись с серьезными сложностями. Обвиняемый неоднократно менял показания, пытаясь направить следствие по ложному пути, менял адвокатов с целью затягивания следствия, обращался за консультацией врачам-специалистам и т. д.

Тем не менее уголовное дело было доведено до суда, где программиста признали виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Совместными усилиями МВД и ФСБ дело программиста

о разглашении коммерческой тайны было доведено до суда с реальным приговором

Несмотря на мягкость данного приговора, для его вынесения оперативникам пришлось собрать обширную доказательную базу — на основании показаний свидетелей и специалистов, а также посредством проведения сложных компьютерно-технических экспертиз.

Приговор мог быть гораздо жестче

Как следует из сообщения пресс-службы силового ведомства, уголовные дела в отношении программиста были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и частью 1 статьи 183 УК РФ «Разглашение коммерческой тайны».

По первой из этих статей максимальное наказание подразумевает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода подсудимого за 1,5 года. По второй — также лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф до 500 тыс. руб. или в размере дохода за один год.

В чем провинился программист

В поле зрения силовиков 28-летний костромич попал в 2016 г. Как выяснилось, на предыдущем месте работы в Управлении специальной связи по Костромской области молодой человек, исполняя свои служебные обязанности, получил доступ к конфиденциальной информации, а именно адресам и паролям доступа к электронным почтовым ящикам коллег. После увольнения программист продолжил пользоваться имеющимися сведениями, систематически просматривая переписку бывшего руководства с предприятиями и частными лицами.

«В результате злоумышленнику стала известна информация, составляющая коммерческую тайну: графики перевозки секретной документации, наличных денежных средств, ювелирных изделий, драгоценных камней, — отмечают в пресс-службе МВД. — Утечка таких сведений могла создать угрозу безопасности жизни и здоровья сотрудников предприятия, а также нанести материальный ущерб третьим лицам».