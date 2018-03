Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД

Глава AT Consulting Сергей Шилов задержан по подозрению в пособничестве представителю МВД Андрею Нечаеву, который заказал Шилову единую информационную систему для министерства. По версии следствия, Шилов сдал систему в незавершенном виде, а Нечаев оплатил ее как готовую. Сумма контракта составляла 1,4 млрд руб.

Задержание Шилова

Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД России.

Как установило следствие, именно Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом представителя заказчика Андрея Нечаева оплатить работу как завершенную. Напомним, стоимость контракта составляла 1,4 млрд руб. Именно такую сумму требует теперь в судебном порядке МВД от Нечаева, который ранее также был задержан ФСБ.

Изначально ни Шилов, ни AT Consulting не фигурировали в деле о злоупотреблениях при работе над ИСОД — несмотря на то, что Шилов является фактическим создателем системы, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Все претензии по поводу качества выполненных работ предъявлялись генеральному подрядчику проекта — АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина».

Но руководители НИИ пояснили, что на практике институт к созданию ИСОД отношения не имеет, поскольку заказ МВД сразу же был передан на исполнение субподрядчику AT Consulting. Таким образом Шилов был привлечен к даче показаний по делу.

Показания Шилова

Шилов признал, что именно он фактически занимался созданием ИСОД, а также подтвердил, что это не первый его опыт работы с Нечаевым, поскольку Нечаев когда-то являлся сотрудником AT Consulting. Следствие пришло к выводу, что в ходе приемки ИСОД Шилов побуждал своего коллегу Нечаева оплатить незавершенные работы по созданию системы как завершенные.

Основатель и управляющий партнер компании AT Consulting Сергей Шилов

Затем последовал обыск жилища Шилова и его задержание на основании статьи 33 и части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России — по подозрению в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями. Второй из упомянутых разделов предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Представители Шилова акцентируют внимание на том, что ИСОД была сдана в декабре 2014 г. и благополучно запущена в январе 2015 г., а какие-либо претензии к ее создателям возникли лишь три года спустя. По их мнению, это свидетельствует о том, что на момент приемки система находилась в готовом состоянии.

Корыстный мотив

Также друзья Шилова высказывают мнение, что следствие стремится доказать наличие в деле коррупционные схемы, согласно которой Нечаев мог получить от Шилова какие-то личные выгоды в обмен на приемку и оплату неготовой системы. Пока это не доказано, следствие остается при рабочей версии, что Нечаев принял бракованную ИСОД, желая завершить проект в срок и предстать в выгодном свете перед руководством.

Следователи и раньше искали в деле корыстный мотив — в частности, предполагали, что Нечаеву были выплачены какие-то суммы через его жену. Однако впоследствии было установлено, что жена Нечаева является квалифицированным программистом и вознаграждение получала за выполненные ею работы.

Как строили ИСОД

Сам Нечаев не является выходцем из рядов полиции, это специалист по ИТ, успешно занимавшийся в 2000-х гг построением информационно-коммуникационной сети для ГУВД Москвы, и привлеченный впоследствии к созданию ИСОД для всего МВД. Являясь главой подведомственного министерству НПО «Спецтехника и связь», он отвечал за монтаж, отладку и ПО для ИСОД, имел право самостоятельно подряжать специалистов, принимать у них работу и производить расчет.

Контракт с подрядчиком АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина» стоимостью 1,4 млрд руб. Нечаев подписал осенью 2014 г. По условиям договора, подрядчик должен был объединить территориальные подсистемы ИСОД, создание которых длилось два года, в итоговую единую систему. Работа была принята в декабре 2014 г., тогда же была произведена ее оплата. Запущенная в эксплуатацию в январе 2015 г., ИСОД сейчас набирает популярность среди сотрудников МВД в регионах.

Назначение ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам. Пользователи системы отмечают, что с ее внедрением передача данных стала занимать существенно меньше времени, а также ускорилась выдача населению справок и копий документов.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».

Чем занимается AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Анализ контрактов AT Consulting показывает, что кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» AT Consulting занимает 24 место с годовой выручкой 11,876 млрд руб. В 2015 г. в этом же рейтинге компания занимала 21 место с выручкой 12,292 млрд руб.