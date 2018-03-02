 

Знаменитый сайт самодельной эротики заблокировали в России за вульгарность и цинизм

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
Роскомнадзор заблокировал доступ к известному фетиш-сайту Clips4sale.com. Основанием стало заключение Союза кинематографистов Северной Осетии, который посчитал содержание сайта циничным и вульгарным.

Роскомнадзор закрыл доступ к Clips4sale

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов знаменитый американский ресурс «для взрослых» Clip4sale.com.

Clips4sale позволяет независимым студиям выставлять на продажу свой контент, а пользователям покупать и скачивать соответствующие ролики. В первую очередь сайт специализируется на фетиш-контенте. С Clips4sale сотрудничает более 100 тыс. продюсеров.

Кинематографисты Северной Осетии посчитали содержимое сайта «вульгарным и циничным»

Основанием для блокировки стало решение Промышленного районного суда Владикавказа, столицы Республики Северная Осетия - Алания. С иском в суд обратился местный прокурор, обнаружившей на данном сайте информацию порнографического характера.

При вынесения решения суд посчитал необходимым заслушать мнение лиц, имеющих специальное кинематографическое образование. С этой целью в суд представлено заключение Союза кинематографистов Северной Осетии.

Согласно тексту решения суд (размещен на сайте судебной инстанции), кинематографисты подтвердили наличие на ресурсе порнографической информации, в которой крайне «непристойно, цинично, вульгарно-натуралистически изображаются половые отношения, анатомические и физиологические подробности полового акта».

Сайт Clip4sale заблокировали в России, потому что
Союз кинематографистов Северной Осетии счел его контент циничным и вульгарным

Интересно, что владелец самого ресурса к суду не привлекался. Ответчиком по иску значится местное управление Роскомнадзора, представитель которого попросил суд рассматривать дело в его отсутствие.

Как в России блокируют и разблокируют сайты со взрослой тематикой

Блокировки «взрослых» сайтов начались в России в 2015 г. В отличие от материалов с детской порнографией, которые Роскомнадзор может блокировать самостоятельно, для такого рода контента нужно решение суда.

Первое известное было принято Апостовским районным судом Татарстана. Тогда под блокировку попало сразу 136 порно-ресурсов, включая русскоязычную версию известного сайта Pornhub. В 2016 г. Бутурлиновский районный суд Воронежской области постановил заблокировать весь сайт Pornhub. Также были заблокированы и другие ресурсы, например, Youport и порно-трекер Pornolab.

Во всех этих случаях владельцы сайтов не привлекались к участию в судебных заседаниях. Но были и прецеденты успешного обжалования решений судов о блокировках таких сайтов.

Так, в начале 2017 г. было отменено решение суда о блокировке Youporn. Позднее сняли блокировки и с Pornhub, но теперь для захода на сайт с территории России пользователь должен авторизироваться через социальную сеть «Вконтакте» для подтверждения своего возраста.

Второе пришествие BPM

Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера Хроники создателей Dallas Lock Презентация революционной аналитической платформы Loginom