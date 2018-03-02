Знаменитый сайт самодельной эротики заблокировали в России за вульгарность и цинизм

Роскомнадзор заблокировал доступ к известному фетиш-сайту Clips4sale.com. Основанием стало заключение Союза кинематографистов Северной Осетии, который посчитал содержание сайта циничным и вульгарным.

Роскомнадзор закрыл доступ к Clips4sale

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов знаменитый американский ресурс «для взрослых» Clip4sale.com.

Clips4sale позволяет независимым студиям выставлять на продажу свой контент, а пользователям покупать и скачивать соответствующие ролики. В первую очередь сайт специализируется на фетиш-контенте. С Clips4sale сотрудничает более 100 тыс. продюсеров.

Кинематографисты Северной Осетии посчитали содержимое сайта «вульгарным и циничным»

Основанием для блокировки стало решение Промышленного районного суда Владикавказа, столицы Республики Северная Осетия - Алания. С иском в суд обратился местный прокурор, обнаружившей на данном сайте информацию порнографического характера.

При вынесения решения суд посчитал необходимым заслушать мнение лиц, имеющих специальное кинематографическое образование. С этой целью в суд представлено заключение Союза кинематографистов Северной Осетии.

Согласно тексту решения суд (размещен на сайте судебной инстанции), кинематографисты подтвердили наличие на ресурсе порнографической информации, в которой крайне «непристойно, цинично, вульгарно-натуралистически изображаются половые отношения, анатомические и физиологические подробности полового акта».

Сайт Clip4sale заблокировали в России, потому что

Союз кинематографистов Северной Осетии счел его контент циничным и вульгарным

Интересно, что владелец самого ресурса к суду не привлекался. Ответчиком по иску значится местное управление Роскомнадзора, представитель которого попросил суд рассматривать дело в его отсутствие.

Как в России блокируют и разблокируют сайты со взрослой тематикой

Блокировки «взрослых» сайтов начались в России в 2015 г. В отличие от материалов с детской порнографией, которые Роскомнадзор может блокировать самостоятельно, для такого рода контента нужно решение суда.

Первое известное было принято Апостовским районным судом Татарстана. Тогда под блокировку попало сразу 136 порно-ресурсов, включая русскоязычную версию известного сайта Pornhub. В 2016 г. Бутурлиновский районный суд Воронежской области постановил заблокировать весь сайт Pornhub. Также были заблокированы и другие ресурсы, например, Youport и порно-трекер Pornolab.

Во всех этих случаях владельцы сайтов не привлекались к участию в судебных заседаниях. Но были и прецеденты успешного обжалования решений судов о блокировках таких сайтов.

Так, в начале 2017 г. было отменено решение суда о блокировке Youporn. Позднее сняли блокировки и с Pornhub, но теперь для захода на сайт с территории России пользователь должен авторизироваться через социальную сеть «Вконтакте» для подтверждения своего возраста.