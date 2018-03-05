Загадочный хакер вернул бирже украденную им криптовалюту на десятки миллионов долларов

Хакер, обокравший в 2017 г. криптобиржу CoinDash, вернул большую часть украденного. Почему он это сделал, остается загадкой.

Возвращенные три четверти

Хакер, который в 2017 г. украл 43400 единиц криптовалюты Ethereum (ETH) у биржи CoinDash, неожиданно вернул почти три четверти похищенного.

В июле 2017 г. злоумышленник взломал основной сайт CoinDash, которая в то время проводила сбор средств на собственный ICO, и подменил адрес кошелька, на который поступали пожертвования, на свой собственный. В результате в его распоряжении оказались более 40 тыс. токенов ETH.

Криптобиржа признала взлом и в порядке компенсации предоставила свои собственные ICO-токены всем, кто отправлял ETH злоумышленнику.

Хакер возвращал средства поэтапно. Еще в сентябре 2017 г. он перевел CoinDash 10 тыс. единиц ETH, а в конце прошлой недели еще 20 тыс. монет (по современному курсу более $17 млн).

Зачем он это сделал

Почему хакер вернул похищенные монеты бирже, загадка. Возможные ответы на нее почти сразу же начали появляться в публичном поле. Одно из предположений гласит, что злоумышленник не смог сразу же «отмыть» украденное, и его кошелек быстро попал в черные списки всех криптобирж, и теперь его он повсюду именуется не иначе как FAKE_CoinDash. Это лишило хакера какой-либо возможности распоряжаться ворованным.

Хакер вернул три четверти монет Ethereum, украденных им в 2017 г. на криптобирже CoinDash

С другой стороны, хакер оставил себе более 13 тыс. единиц ETH. Сейчас этот объем криптовалюты оценивается примерно в $11,7 млн, что в полтора раз больше общей стоимости 43 тыс. токенов на момент их кражи ($7,8 млн). Но что хакер с ними сможет сделать, непонятно.

Высказываются также предположения, что вся эта история может быть пиар-трюком со стороны CoinDash или, еще того хуже, не очень удачной попытки мошеннической инсайдерской операции, свернутой, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны Управления по биржам и ценным бумагам США. Управление в настоящее время активно занимается борьбой с мошенничеством в сфере ICO, и уже несколько различных компаний, пытавшихся проводить ICO, оказались в прицеле правоохранительных органов.

Представители CoinDash, между тем, утверждают, что компания до сих пор пытается выяснить личность хакера, для чего заручилась поддержкой израильского управления по борьбе с кибертерроризмом.