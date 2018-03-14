Полицейских поймали на продаже персональных данных россиян. Им грозит 7 лет тюрьмы

В Нижегородской области два сотрудника уголовного розыска наладили в 2015 г. бизнес по нелегальной продаже персональных данных граждан, имеющихся в базе МВД. Чуть более чем за год им удалось заработать на этом 700 тыс. руб. Злоумышленники задержаны и вскоре предстанут перед судом.

Продажа персональных данных

Два сотрудника уголовного розыска предстанут перед судом в Нижегородской области по обвинению в продаже персональных данных российских граждан. Дело касается двух оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по Богородскому району Нижегородской области. Областная прокуратура уже утвердила в отношении них обвинительное заключение, о чем и сообщила на своем сайте. Полицейские признали свою вину, далее дело будет рассмотрено по существу в суде.

Следствие полагает, что один обвиняемый начал торговать персональными данными граждан в 2015 г., а второй присоединился к нему в 2016 г. Злоумышленники являются братьями, зачинщиком предприятия выступил старший, которому на тот момент было 30 лет. Информацию для продажи обвиняемые брали из ведомственных банков данных МВД. Следствие установило, что братья регулярно пользовались доступом к закрытой служебной информации, которую затем продавали через интернет «неопределенному кругу лиц», говорится в сообщении прокуратуры.

В перечень данных, которыми торговали обвиняемые, входили фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес прописки граждан, а также сведения о случаях привлечения их к ответственности, в том числе в связи с их транспортными средствами. Проще говоря, на продажу были выставлены все данные, имевшиеся на граждан в МВД. В общей сложности этот бизнес принес братьям чуть более чем за год свыше 700 тыс. руб.

Возможное наказание

Обвинение основывается на статье 286 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий. Для госслужащих статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. К этому может быть добавлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Двое нижегородских полицейских торговали персональными данными граждан

Как вариант, осужденный может быть приговорен к штрафу в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере своего дохода за период от 1 года до 2 лет. Третий вариант наказания — принудительные работы на срок до 5 лет, что также может сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Другие правонарушения

Нижегородские полицейские — не единственные сотрудники, которые в последнее время решили извлечь дополнительную пользу из работы на государство. Например, в феврале 2018 г. правоохранительные органы задержали шестерых работников Казанского логистического почтового центра «Татарстан почтасы», который является филиалом госкомпании «Почта России», по подозрению в краже смартфонов, планшетов и компьютерных комплектующих из посылок. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В состав преступной группировки входили сортировщики и водители почтового центра, а также начальник одной из смен. По данным полиции, подозреваемые вскрывали почтовые отправления до того, как они должны были пройти регистрацию. Из содержимого посылок они изымали дорогостоящую технику, которую впоследствии можно было бы перепродать. В список наименований вошли смартфоны, планшеты, компьютерные комплектующие и другая востребованная электроника.

В почтовом центре у подозреваемых имелся скрытый от посторонних глаз склад, где они хранили похищенную из посылок аппаратуру. Еженедельно злоумышленники вывозили украденные товары за пределы почты на почтовой машине вместе с другими посылками, которые отправлялись адресатам. Затем вывезенная таким образом техника продавалась в интернете.