Прекращено дело фермера со «шпионским» GPS-трекером, которого Путин спас от тюрьмы

Фермера из Курганской области не будут судить за покупку на AliExpress «шпионского» GPS-трекера, с помощью которого он следил за перемещениями своего скота. Причина прекращения дела — отсутствие реального шпионского умысла в действиях обвиняемого. Дело закрыли после того, как его распорядился пересмотреть лично Владимир Путин.

Пересмотр дела

Против фермера Евгения Васильева из Курганской области прекращено уголовное дело, возбужденное по факту приобретения им GPS-трекера для отслеживания местоположения скота, передает «Интерфакс». Изначально дело было заведено потому, что некоторые функции купленного фермером гаджета позволяют причислить его к шпионской технике.

Дело Васильева, которого собирались привлечь к ответственности за тайный сбор информации с помощью GPS-трекера, в январе было возвращено прокуратурой Лебяжьевского района в следственные органы для проведения дополнительного расследования. Дополнительные следственные мероприятия показали, что в действиях фермера отсутствовал умысел, связанный с негласным получением информации. Поэтому дело было прекращено.

Вмешательство Путина

Пересмотр дела состоялся после того, как с ситуацией Васильева ознакомился Президент России Владимир Путин. Историю фермера главе государства рассказали журналисты на пресс-конференции 14 декабря 2017 г. Путин выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме.

Вскоре после этого Генпрокуратура сообщила, что начала проверку всех дел по статье 138.1 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Сама статья тем не менее существует до сих пор.

Состав «преступления»

GPS-трекер был приобретен Васильевым из Китая через интернет-магазин AliExpress. С помощью гаджета фермер намеревался отслеживать местоположение своего теленка, который часто отбивался от стада. Поскольку трекер «Мини А8», купленный Васильевым, имеет функцию передачи звука из того места, где он находится, гаджет был расценен как средство для негласного сбора информации.

По распоряжению Владимира Путина пересмотрено дело фермера, купившего «шпионский» гаджет

В результате на выходе из почты, где фермер получил посылку с покупкой, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно статье 138.1, преступника ожидал либо штраф до 200 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет. У 39-летнего Васильева, инвалида 3 группы, источником доходов которого является собственное хозяйство, есть четверо детей.

Похожие случаи

Еще один житель Курганской области, токарь Владимир Тактаев, приобрел через интернет очки со встроенной экшн-камерой, которые использовал во время рыбалки. Очки были заказаны онлайн из соображений экономии: в интернет-магазине они стоили 670 руб., а в розничных сетях — около 10 тыс. руб. Через некоторое время Тактаев решил продать очки, в связи с чем разместил объявление на сайте Avito, замеченное сотрудниками ФСБ. История завершилась для токаря шестью месяцами лишения свободы. Наличие судимости в настоящий момент мешает ему найти работу.

Похожий случай произошел с фотографом из Красноярска, который купил очки с функцией аудио- и видеозаписи для использования в профессиональных целях. Когда он решил их продать, сотрудники МВД встретились с ним под видом покупателей и сразу же после осуществления продажи провели задержание.

Реакция властей

После упомянутой пресс-конференции Путин поручил генпрокуратуре сформулировать поправки к законодательству, чтобы рядовые граждане перестали нести уголовную ответственность за покупку гаджетов с «шпионскими» функциями, в том числе по интернету.

Одновременно правительству было дано связанное поручение — предложить меры по предупреждению таких правонарушений. В поручении указано, что таможенный контроль таких гаджетов должен быть ужесточен, а информирование потенциальных покупателей — усилено.

В свою очередь, правительство дало ряду ведомств поручение продумать механизм предупреждения правонарушений, которые совершают российские граждане, покупающие технику со шпионскими функциями, но не с целью осуществления шпионажа. Поручение было дано ФСБ, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Федеральной таможенной служба (ФТС) России в лице глав этих ведомств.

В поручении указано, что на таможне должны быть приняты дополнительные меры по проверке таких гаджетов, а кроме того, обеспечена их прослеживаемость, то есть идентификация. Также должны быть приняты меры по информированию потенциальных покупателей из России, что эти устройства могут быть признаны шпионской техникой, и что в связи с этим их приобретение ограничено. Своими идеями по этому поводу указанные ведомства должны были поделиться до 1 марта.