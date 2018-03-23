Обучение 70 россиян цифровой экономике за границей обойдется в 650 миллионов

На реализацию исследований и разработок в области цифровой экономики будет потрачено 50 млрд руб. В числе прочего на разработку стратегий цифровой трансформации компаний будет направлено 1,37 млрд руб., на обучение 70 россиян цифровой экономики зарубежом 650 млн руб., на обучение руководителей госпредприятий цифровым технологиям 180 млн руб.

50 млн руб. на исследования и разработки по цифровой экономики

CNews изучил план мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Документ был утвержден правительственной комиссией по использованию ИТ для улучшения условий жизни и предпринимательской деятельности.

Документ предполагает расходы на проведение соответствующих мероприятий в 2018-2020 г.г. в размере 50,17 млрд руб. Из них большая часть - 48,13 млрд руб. - будет взята из федерального бюджета, оставшиеся 2,04 млрд руб - из внебюджетных источников.

План мероприятий создавался центром компетенций, созданным на базе госкорпораций «Ростех» и «Росатом». Эти же две структуры значатся и исполнителями большинства заложенных в документ мероприятий.

В некоторых случаях исполнителями также являются Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК) и Проектный офис «Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Девять «сквозных» технологий

Разработки, запланированные в данном разделе, разделены на девять групп «сквозных» технолологий: «Нейротехнологии и искусственный интелект», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Компоненты робототехники и сенсорики», «Технологии беспроводной связи», «Квантовые технологии», «Система распределенного реестра» (blockchain), «Большие данные», «Промышленный интернет» и «Новые производственные технологии».

Более 40 млрд на поддержку лидирующих исследовательских центров

Затраты, заложенные в этом документе, можно сгруппировать по направлениям и по мероприятиям. Наиболее затратным мероприятием является «Осуществление адресной поддержки проектов лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)». На это государство потратит 42,97 млрд руб.

Структура расходов раздела «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика» по направлениям

Направление Всего за 2018-20 гг, млн руб В том числе бюджетных средств, млн руб В том числе внебюджетных средств, млн руб Всего за 2018 г, млн руб Всего за 2019 г, млн руб Всего за 2020 г, млн руб 1 Реализация механизма отбора и функционирования лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ), включая международное научно-технчиеское сотрудничество 45 098,50 45 071,50 27 60 21 347 23 691,50 2 Сформировать и обеспечить успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистемы) 2 206,50 437 1 769,50 248 1 182 776,50 3 Формирование программ в области образования и повышения квалификации в сфере цифровой экономики 1 744 1 744 0 83,50 705 955,50 4 Определить критериии и сформировать порядок отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития "сквозных" технологий,с учетом анализа международного опыта 528 507 21 528 0,00 0,00 5 Анализ спроса и предложения на исследования и разработки в разрезе применения "сквозных" технологий 520 310 210 140 185,50 194,50 6 Сформированы механизмы и меры поддержки и стимулирования участников программы 73 62 11 31 21 21

Источник: CNews Analytics

600 млн руб. федеральный бюджет потратит на адресную поддержу ЛИЦ с целью создания не менее чем двух пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» технологий. После чего на продолжение данной деятельности будет направлено еще 1,2 млрд руб.

Еще 505 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на запуск пилотных приоритетных проектов по направлениям «сквозных» технологий и осуществление их адресной поддержки.

1,4 млрд руб. на разработку стратегии цифровой трансформации

На разработку стратегий цифровой трансформации компаний (Digital Transformation Framework - DTF) государство потратит 1,37 млрд руб. Для этого Минэкономразвития должно будет утвердить соответствующие принципы и подходы.

Наиболее затратные мероприятия раздела «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика»

Название мероприятия Ответственные федеральные органы исполнительной власти Исполнители Всего за 2018-20 гг, млн руб В том числе бюджетных средств, млн руб В том числе внебюджетных средств, млн руб Всего за 2018 г, млн руб Всего за 2019 г, млн руб Всего за 2020 г, млн руб 1 Осуществление адресной поддержки проектов лидирующихся исследовательских центров (ЛИЦ), нуждающихся в первоочередной поддержке (раздел "Реализация не менее 5 проектов с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-техничесокого развития России с участием фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности") Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторг "Ростех", "Росатом" 42 968,50 42 968,50 0 19 885 23 083,50 2 Разработка стратегий цифровой трансформации компаний на бззе утвержденных принципов и подходов (DTF) Минэкономразвития "Ростех", "Росатом" 1 370 0 1 370 70 650 650 3 Осуществление адресной поддержки лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для создания цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по каждому направлению «сквозных" технологии Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг "Ростех", "Росатом" 1 200 1 200 0 0 600 600 4 Отбор аспирантских и магистерских программ по каждому направлению "сковзных" технологий, и предоставлкение целевой финансовой поддержки Минобрнауки, Минпромторг, Минкомсвязи "Ростех, "Росатом" 950 950 0 50 450 450 5 Проведение пилотного отбора и обучения не менее 70 специалистов для обучения за рубежом по направленням "сквозных" технологий Минобрнауки, Минкомсвязи "Ростех", "Росатом" 650 650 0 0 200 450 6 Осуществление адресной поддержки лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для создания пилотных цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» технологии/субтехнологий Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг "Ростех", "Росатом" 600 600 0 0 600 0 7 Запуск пилотных приоритетных проектов и осуществление их адресной поддержки (раздел "Начата реализация пилотных приоритетных проектов по направлениям "сквозных" технолоий в области цифровой экономики" ) Минобрнауки, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти "Ростех", "Росатом" 505 505 0 505 0 0 8 Разработка и тестирование аппаратно-программной платформы, обеспечивающей функционирование системы нишевых торговых площадок (НТП - Marketplace) Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторг "Ростех" 253 200 53 3 250 0 9 Обеспечение финансовых условий для участия российских организаций в международных исследовательских и инновационных проектах (раздел "Реализация не менее 5 проектов с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики с учетом приоритетов научно-техничесокого развития России с участием фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности") Минкомсвязи, Минпромторг "Ростех", "Росатом" 250 250 0 0 250 0 10 Формирование, запуск, актуализация и поддержание работоспособности системы нишевых торговых площадок (НТП - Marketplace), охватываются все направления «сквозных" технологий Минкомсвязи, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг "Ростех" 245 185 65 0 119 126,5 11 Проведение обязательного обучения руководителей государственных компаний и компаний с государственным соучастием по программе управления разработкой и использованием цифровых технологий в целях повышения конкурентоспособности бизнеса. Программа также должна включать в себя вопросы преимуществ использования цифровых технологий в бизнесе, необходимых организационных преобразованиях и их последствиях, актуальных технологических тенденциях, действующих мерах государственной поддержки и иных вопросах развития цифровой экономики на уровне организаций Минкомсвязи "Ростех", "Росатом" 180 5 175 25 155 0 12 Разработка не менее 10 дорожных карт развитая перспективных "сквозных" технологий Минкомсвязи, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг "Ростех", "Росатом", Проектный офис НТИ 150 120 30 30 60 60 13 Подготовка регулярного ежегодного национального доклада о прогрессе в построении в России цифровой экономики на основе динамики спроса в секторах экономики, состояния и динамики "сквозных" технологий, обеспечивающих их исследований и разработок. Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторг "Ростех, "Росатом" 141 80 61 11 60 70

Источник: CNews Analytics

Также планируется разработать ключевые показатели эффективности (KPI) для руководителей госкомпаний и компаний с госучастием по использованию цифровых технологий и новых бизнес-моделей на основе «сквозных» технологий в области цифровой экономики.

Кроме того, будет создано обоснование требований к позиции руководителей компаний по цифровой трансформации (CDO) и разработаны рекомендации по функциям и задачам данных руководителей.

180 млн руб. на обязательное обучение руководителей госпредприятий цифровым технологиям

Руководителям госкомпаний и компаний с госучастием придется еще и пройти обязательное обучение по программе управления разработкой и использованием цифровых технологий в целях повышения конкурентоспособности бизнеса. На эти цели будет направлено 180 млн руб., причем, большая часть этой суммы будет взята из внебюджетных источников.

500 млн руб. на Marketplace для «сквозных» технологий

Разработка и тестирование аппаратно-программной платформы, обеспечивающей функционирование системы нишевых торговых площадок (НТП, Marketpalce) обойдется в 250 млн руб. Аналогичная сумма будет направлена на формирование, запуску, актуализацию и поддержание данной платформы (большая часть соответствующих расходов ляжет на плечи федерального бюджета).

Должно быть создано не менее трех НТП. Они должны будут охватывать все направления «сквозных» технологий с привлечением ЛИЦ, компаний-лидеров, центров компетенций, высокотехнологических МСП, а также ключевых потребителей цифровых решений (продуктов и услуг, созданных на базе «сквозных» технологий).

650 млн руб. на обучение 70 россиян за рубежом

На отбор аспирантских и магистерских программ по каждому направлению «сквозных» технологий и предоставление целевой финансовой поддержки из федерального бюджета будет выделено 950 млн руб.

Программа «Цифровая экономика» предполагает также отправку специалистов зарубеж для обучения по направлениям «сквозных» технологий. Соответствующий пилотный проект по отбору и обучении не менее 70 специалистов обойдется федеральному бюджету в 650 млн руб. Пройдя обучение, россиян должны будут вернуться на родине - соответствующие корректировки должны быть внесены в нормативную базу.

Государство намерено обеспечить еще и финансовые условия для участия российских организаций в международных исследовательских и инновационных проектов. На эти цели будет направлено 250 млн руб. Должно быть реализовано не менее пяти соответствующих проектов.

Сотни миллионов рублей на доклады и дорожные карты

Документ предполагает немалые затраты и на бюрократические мероприятия. На разработку не менее чем 10 дорожных карт развития перспективных «сквозных» технологий будет потрачено 150 млн руб. (большей частью из федерального бюджета). Данной работой займутся «Ростех» и «Росатом» с привлечением Проектного офиса НТИ.

Еще 140 млн руб. из бюджета и внебюджетных источников будет направлено на «подготовку ежегодного национального доклада о прогрессе в построении в России цифровой экономики на основе динамики спроса в секторах экономики, состоянии и динамики «сквозных» технологий, обеспечивающих их исследования и разработки». Этой работой займутся «Ростех» и «Росатом».