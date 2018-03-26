Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее
Консенсус найденIETF (Инженерный совет интернета), открытое международное экспертное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит, что экспертной группе, занимающейся разработкой спецификации стандарта, удалось прийти к консенсусу по всем спорным вопросам. Судя по тексту спецификации, опубликованному IETF, изменения протокола сделают работу в интернете безопаснее и быстрее.
Не смотря на то, что стандарту все еще необходимо получить одобрение сообщества, в настоящее время существуют его готовые программные реализации. К примеру, установка защищенных соединение при помощи TLS 1.3 поддерживается Google Chrome и Mozilla Firefox уже сейчас.
Новое по сравнению с версией 1.2
Переход на TLS 1.3 должен позитивно сказаться на скорости работы интернет-ресурсов для конечного пользователя. Вызвавшая немало споров в процессе обсуждения технология 0-RTT (Нулевая круговая задержка), но все же принятая IETF, позволит возобновлять ранее прерванные защищенные соединения, тем самым экономя время на повторной инициализации и обеспечивая пользователю более комфортную и быструю навигацию в интернете. Особенно разница будет заметна для пользователей мобильных устройств.
По данным американской компании Cloudflare, предоставляющей услуги в сфере интернет-безопасности, около 40% соединений с сайтами, защищенными силами компании, приходится на пользователей, недавно посещавших эти сайты. Таким образом, существенная доля пользователей интернета, регулярно посещающих одни и те же сайты, заметит прирост скорости загрузки часто посещаемых ресурсов в своем браузере.
«Рукопожатие» (предварительный обмен данными между узлами до установления защищенного соединения) будет происходить быстрее, минимизируя тем самым количество незашифрованной информации, передающейся между узлами.
более высокий уровень защищенности и оптимальную скорость
Кроме того, по сравнению с версией 1.2, принятой в качестве стандарта целых 10 лет назад – в 2008 г., в новой версии отсутствуют некоторые устаревшие алгоритмы шифрования. Также теперь злоумышленники не смогут повторно использовать ранее сгенерированные ключи для транзакций в будущем.
Немного о протоколе TLS
TLS – криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами в интернете. Он позволяет обезопасить участников обмена от атаки типа «человек посередине», когда передаваемая информация может быть перехвачена злоумышленником на пути от одного узла к другому незаметно для обеих сторон. Подобной информацией, могут быть, например, персональные банковские данные пользователя, оплачивающего покупки в интернет-магазине. Благодаря использованию в TLS надежных алгоритмов шифрования, даже перехватив такую чувствительную информацию, мошенник все равно не сможет ею воспользоваться.