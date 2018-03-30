Россиянин «заминировал» офис провайдера из-за отсутствия интернета

Пользователь из Челябинска, недовольный качеством услуг своего интернет-провайдера, оставил ложное сообщение, что в офисе компании заложена бомба. В результате был эвакуирован весь девятиэтажный бизнес-центр, где находится провайдер. Нарушитель был приговорен к штрафу в 10 тыс. руб.

Обиженный пользователь

Житель Челябинска, в квартиру которого интернет-провайдер не проложил вовремя кабель, позвонил в офис этого провайдера и сообщил, что в помещении компании заложена бомба. В реальности никакой бомбы в здании не было. Об инциденте сообщает информационное агентство «Ура.ру» со ссылкой на прокуратуру Курчатовского района Челябинска.

Происшествие имело место в январе 2017 г. Нерадивым провайдером оказалось ООО «Интерсвязь», офис которого находится в бизнес-центре «Эталон». Недовольный клиент позвонил в офис «Интерсвязи» утром, используя свой мобильный телефон. Сообщение о бомбе выслушал один из менеджеров провайдера.

«Эталон» представляет собой современное девятиэтажное здание площадью 4,5 тыс. метров квадратных, построенное в 2007 г. Там находятся в основном офисы компаний, которые занимаются строительством, недвижимостью, продажей стройматериалов и сантехники.

Согласно инструкции, которой необходимо следовать в подобных ситуациях, в здании была проведена всеобщая эвакуация и обыск на предмет наличия бомбы. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. Как уточняет прокуратура, для осуществления эвакуации и обыска, а также на случай возможной ликвидации последствий взрыва, в «Эталон» были вызваны полиция, пожарные и скорая помощь.

Решение суда

Местный суд признал обиженного клиента «Интерсвязи» виновным по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Нарушителю был назначен штраф в размере 10 тыс. руб., свою вину он признал.

Из-за ложного сообщения о бомбе девятиэтажный «Эталон» был эвакуирован

Примечательно, что в редакции от 2011 г. часть 1 статьи 207 предлагает назначать за подобные правонарушения штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, без указания нижней планки. Однако с 31 декабря 2017 г. действует другая редакция этого параграфа, согласно которой штраф составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или равняется доходу осужденного за период от 1 года до 18 месяцев.

Как вариант, в редакции 2017 г. возможно наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или принудительных работ на срок от 2 до 3 лет. В редакции 2011 г. варианты были разнообразнее: до 480 часов обязательных работ, исправительные работы от 1 года до 2 лет, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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Месть одного человека целой компании по личным мотивам — довольно распространенное явление. В начале марта CNews писал, что в Санкт-Петербурге завершено расследование по делу сотрудника местной турфирмы, который после увольнения уничтожил базу данных компании из-за конфликта с ИТ-директором.

Инцидент произошел в феврале 2017 г. На тот момент обвиняемого только что уволили из турфирмы. Для уничтожения базы данных он использовал свой ПК, откуда имелся доступ к серверу компании, где хранилась база. В базе содержалась информация, необходимая для доступа сотрудников турфирмы в офис.

Поскольку правонарушение классифицируется следствием как совершенное «из корыстной заинтересованности», обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.