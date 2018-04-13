Власти запрещают мат в соцсетях под страхом блокировки

Госдума приняла весьма жесткий законопроект о регулировании деятельности социальных сетей. Их обяжут идентифицировать пользователей, хранить переписку пользователей и запретят распространять целую категорию информации, включая мат. За нарушения социальным сетям грозят блокировка и многомиллионные штрафы.

Законопроект о регулировании работы социальных сетей одобрен в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы социальных сетей. Документ представляет из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», он был разработан депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских вместе с сенаторами Андреем Климовым и Людмилой Боковой.

Первая версия законопроекта была внесена в Госдуму еще летом 2017 г. Он вводил понятие оператора социальной сети и обязывал его удалять по жалобам пользователей противоправную информацию. За отказ от выполнения таких требований на социальные сети предполагалось накладывать штрафы. К настоящему моменту законопроект серьезно переработан. Во-первых, понятие «оператор социальной сети» было заменено на «владелец публичной сети».

Таковым признается «организатор распространения информации в сети интернет (ОРИ), обеспечивающий функционирование информационной системы или программы для ЭВМ, которые предназначены или используются пользователями сети интернет, прошедшими идентификацию в таких системах или программах, для размещения электронных сообщений в форме письменного текста, голосовой информации, изображений, звуков, видео- или иных формах, предназначенных для лиц, также прошедших идентификацию в данной системе и программе, а также для обмена электронными сообщениями».

Во-вторых, ранее предполагалось регулировать работу социальных сетей, чья ежемесячная аудитория в России составляет более 1 млн пользователей. Теперь речь идет о регулировании публичных сетей с ежедневной посещаемостью в России более 100 тыс. пользователей. Кроме того, владельцев публичных сетей обязали устанавливать отобранные Роскомнадзором счетчики для измерения посещаемости (в прошлом году такая же обязанность была возложена на владельцев онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов).

Социальные сети будут обязаны рассматривать обращения пользователей

Как и в прошлой версии документа, владелец публичной сети, удовлетворяющий указанным требованиям, должен создать в России представительство и удалять по заявлениям пользователей информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Госдума почти год трудилась над законом о новых запретах в соцсетях

Срок удаления такого рода информации составляет одни сутки. Владелец публичной сети должен вести реестр таких заявлений, предоставлять его по первому требованию в Роскомнадзор и разместить в интернете свое наименование и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщениях.

Социальные сети без экстремизма, порнографии и мата

Законопроект предполагает целый ряд новых требований к владельцам публичных сетей, которых не были в прежней версии документа. Так, речь идет о необходимости соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах и о референдуме, то есть о запрете агитации непосредственно перед выборами.

Также владелец публичной сети должен не допускать использования своих ресурсов в целях «совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющий государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичной оправдывающие терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

То есть законодатели хотят, чтобы в социальных сетях, в числе прочего, нельзя было ругаться матом. Еще одним пунктом говорится о недопустимости использования публичной сети «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства РФ».

Обязательная идентификация пользователей и хранение их переписки

Кроме того, на владельцев публичных сетей накладываются те же обязанности, что были введены в 2014 г. и в 2016 г. по отношению к ОРИ. Речь идет о необходимости регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора, хранить на территории России всю переписку российских пользователей сроком один год, а с лета 2018 г. - еще и содержимое такой переписки сроком до полугода.

Данные о переписке пользователей должны передаваться правоохранительным органам. В случае использования технологии шифрования передаваемых сообщений непосредственно между самими пользователями (end-to-end-шифрование), правоохранительным органам следует передать ключи для дешифровки такого рода сообщений.

Отметим, что социальные сети и так по формальным признакам можно относить к ОРИ, но до сих пор никто из крупных зарубежных социальных сетей в реестре ОРИ не регистрировался.

Также владельцы публичных сетей должны будут идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов. Аналогичная обязанность в прошлом году была введена в отношении мессенджеров. Хотя социальные сети, как правило, обеспечивают еще и функции мессенджеров, обязанность по идентификации пользователей они пока не выполняют.

Блокирование социальных сетей за нарушение закона

Роскомнадзор будет вести реестр публичных сетей. С этой целью ведомство будет вести мониторинг сайтов в интернете и направлять запросы, на которые владельцы публичных сетей должны будут отвечать в течение 10 дней.

При обнаружении фактов распространения публичной сетью информации, запрещенный данным законопроектом, Роскомнадзор должен будет потребовать от владельца данной сети ее удаления в течение суток. В случае, если владелец публичной сети дважды не выполнит требование Роскомнадзора, то ведомство через суд может потребовать блокировки соответствующего ресурса.

Уполномоченные органы власти, при обнаружении «фактов фальсификации общественно значимых сведений или распространения недостоверной общественно значимой информации», могут сделать соответствующий запрос в Роскомнадзор. Запрос может быть сделан на основании как решения суда, так и решений самих уполномоченных органов. Затем Роскомнадзор предоставит владельцу публичной сети сутки на удаления данной информации, иначе доступ к этой сети будет заблокирован.

Миллионные штрафы для владельцев социальных сетей

Одновременно был одобрен другой законопроект – о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части наложения штрафов на владельцев публичных сетей. Размер штрафов для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических лиц – от 30 млн до 50 млн руб.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывают, что роль социальных сетей в современном мире неуклонно возрастает, в том числе социальные сети «сыграли немалую роль в избирательных компаниях в ряде иностранных государств и во всех известных внутригосударственных и межгосударственных конфликтах». Кроме того, социальные сети являются основным средством, «повышающим трангсраничность и дислокальность обмена информацией в интернете».

Законодатели ссылаются на зарубежный опыт, в частности, опты Германии, где владельцев социальных сетей обязывают работать с жалобами пользователей на противоправный контент, а за нарушения накладываются штрафы в размере от 500 тыс. до 5 млн евро. Целью документа называется создание механизма по предотвращению на ранних этапах распространения в социальных сетях запрещенной в России информации без увеличения числа контролирующих органов и без блокирования работы этих сетей.

Интернет-общественность категорически против нового законопроекта

Интернет-общественность резко раскритиковала принятый законопроект. «Законопроект не жизнеспособен, не реалистичен и враждебен, причем как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей, - заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. - Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. В текущем виде закон не будет работать и написан по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись» - то есть исполнять в текущем виде должны будут только российские компании. Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели - борьбы с «фейковыми» новостями в интернете».

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в своем отзыве указала, что предлагаемый законопроект дублирует существующие в Законе «Об информации. Также в РАЭК напомнили, что в 2014 г. депутаты уже принимали так называемый закон «О блогерах» с похожими требованиями. В 2017 г. данный документ был отменен в связи с невозможностью его применения на практике.

Кроме того предлагаемое законопроектом определение «владельца публичной сети» совпадает с существующим в Законе «Об информации» определением «организатора распространения информации». Соответственно, в результате принятия законопроекта под его действие подпадут не только социальные сети, но и владельцы сервисов электронной почты и любых других сервисов с функцией обмена сообщениями, даже если такая функция и является вспомогательной.

При этом все крупные социальные сети и так уже рассматривают жалобы пользователей на удаление недостоверной информации, добавляют в РАЭК. Но предлагаемая законопроекта о обязательном рассмотрении владельцами публичных сетей жалоб пользователей в круглосуточном режиме и их удовлетворении в течении суток приведет к тому, что в отсутствие возможности для объективной проверки жалоб социальные сети будут автоматически удовлетворять любые жалобы. Это, в свою очередь, ведет к риску удаления легальной и достоверной информации, что является нарушением конституционных прав граждан.