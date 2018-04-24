Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР

Британский хакер Кейн Гэмбл, получивший доступ к электронной почте бывшего главы ЦРУ, отправлен за решетку на два года. Юный возраст спас его от куда более длительного срока.

Социальный инженер с аутизмом

Глава хакерской группировки Crackas With Attitude Кейн Гэмбл (Kane Gamble), подросток-аутист, прославившийся тем, что получил доступ к почте экс-главы ЦРУ, приговорен к двум годам лишения свободы.

Кейн Гэмбл по сути ничего не взламывал, он просто очень умело и успешно использовал социальную инженерию: в разговоре с работниками колл-центров провайдеров он убедительно выдавал себя то за главу ЦРУ, то за директора ФБР, то за министра внутренней безопасности США.

В итоге подросток сумел получить доступ к аккаунтам тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана (John Brennan) в сервисах Verizon и AOL, хранилище iCloud, а также удаленный доступ к планшету iPad его жены. Ему также удалось получить доступ к аккаунтам Джея Джонсона (Jeh Johnson), экс-главы Министерства внутренней безопасности США и экс-главы ФБР Марка Джулиано (Mark Giuliano). В порядке троллинга Гэмбл оставил на экране телевизора Джонсона сообщение «Ты мой», а также отправил его жене голосовое сообщение: «Я вас не пугаю?»

Помимо совершения обычных шалостей, Гэмбл смог получить доступ к «исключительно важным» документам, связанным с военными операциями в Ираке и Афганистане, часть из которых в итоге были отправлены Wikileaks.

Британский хакер-аутист Кейн Гэмбл

В самом начале 2016 г. группировка Crackas With Attitude (CWA), которую возглавлял Гэмбл, слила в Сеть данные о десятках тысяч сотрудников правоохранительных органов США. Большую часть своих сообщений в Сети CWA дополняли тэгами вроде #freepalestine и иными протестными маркерами.

Поймали быстро, судили долго

Деятельность Кейна Гэмбла и его коллег очень не понравилась правоохранительным и силовым органам США. Уже в феврале 2016 года. Гэмбла выследили и заковали в наручники. В октябре 2017 г. он признал вину по десяти пунктам обвинений: восемь были связаны с неавторизованным доступом к компьютера, еще два с неавторизованными изменениями компьютерных материалов.

Судья, рассматривавший дело, назвал действия Crackas With Attitude «мерзкой кампанией политического кибертерроризма»; защита Гэмбла, в свою очередь, назвала его «наивным, незрелым и инфантильным», отметив, что действия Гэмбла были мотивированы желанием заставить США поменять свою политику.

Защите, однако, не удалось добиться условного срока: Гэмбл, которому недавно исполнилось 18 лет, проведет два года в дисциплинарном исправительном центре для молодых правонарушителей.

«Наказание могло оказаться куда более суровым, если бы не возраст нарушителя: на момент совершения преступления Гэмблу было всего 15 лет, - говорит Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Если бы то, чем занимались Crakas With Attitude делали взрослые люди, они наверняка бы получили гораздо более существенные сроки, тем более что, откровенно говоря, их «шалости» действительно граничили с кибертерроризмом».

Из двоих подельников Кейна Гэмбла в США один получил два года тюрьмы, другой пять лет.