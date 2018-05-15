«Ростелеком» потребовал перевести чиновников на ОС Sailfish

«Ростелеком» просит правительство обязать госчиновников использовать смартфоны на базе отечественной системы Sailfish. Это необходимо для защиты от возможных санкций со стороны властей США, которые недавно заблокировали деятельность китайской ZTE.

«Ростелеком» продвигает отечественную мобильную операционную систему

«Ростелеком» обратился к Минкомсвязи с просьбой разработать проект постановления правительства, которое обязало бы российских чиновников использовать смартфоны на базе отечественных операционных систем. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Речь идет о служебных смартфонах для федеральных чиновников, уточнил Осеевский. Он прогнозирует, что это постановление правительства будет принято в середине лета.

В интересах Sailfish

В марте 2018 г. «Ростелеком» приобрел контрольные доли в компания «Открытая мобильная система» и «Вортон», которые являются разработчиками мобильных операционных систем Sailfish и Sailfish Mobile OS Rus. Продавцом выступил предприниматель Григорий Березкин, оставшийся совладельцем указанных компаний.

Sailfish Mobile OS Rus является единственной мобильной операционной системой, которая вошла в Реестр российского ПО. В 2017 г. был представлен работающий на ее базе смартфон Inoi R7. Ее конкурент операционная система Tizen также рассчитывала получить аналогичный статус, но Минкомсвязи отказало в этом ее разработчикам.

«Ростелеком» опасается судьбы ZTE

Осеевский считает продвижение отечественной мобильной операционной системы необходимым шагом для защиты национальной безопасности. Он напомнил про недавние санкции, который США ввели против китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

Власти США запретили американским компаниям поставлять ZTE комплектующие и ПО, в результате чего деятельность китайской корпорации оказалась на грани остановки. «Представьте, что президент США Дональд Трамп запретит поставлять в Россию американские смартфоны на базе операционной системы Android», - говорит Осеевский.

Николай Никифоров, который в настоящее время является исполняющим обязанности министра связи, также неоднократно говорил о необходимости наличия в России собственной мобильной операционной системы. В пресс-службе Минкомсвязи к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Эксперты: чиновники не захотят пользоваться отечественными смартфонами

Эксперты скептически смотрят на инициативы «Ростелекома». «В компаниях и госструктурах уже давно действует принцип Bring your own device (BYOD, «принеси свое устройство»): люди сами покупают себе смартфоны, на которые устанавливают необходимые приложения», - говорит ведущий Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев. - Если же какое-то ведомство будет централизованно закупать смартфоны для своих сотрудников на базе Sailfish, то это будет дорогая партия не самых лучший аппаратов».

«Чиновники привыкли к условным iPhone, и смартфоны на базе Sailfish явно будут уступать им по функционалу, - добавляет аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров. - В результате могут вернуться те времена, когда не было пакетных тарифов, и у людей было по два смартфона».