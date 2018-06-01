Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы

Росстат ведет переговоры с сотовыми операторами об использовании технологии Big Data на предстоящей Пробной переписи населения. В частности, ведомство хотело бы знать, в каких квартирах есть жильцы Но эксперты считают такую задачу нереализуемой.

К Пробной переписи населения подключат Big Data

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет переговоры с сотовыми операторами относительно содействия в проведении Пробной перепеси населения путем использования технологии Big Data. Об этом на прошедшем в Великом Новгороде круглом столе, посвященном Пробной переписи, рассказал глава Росстата Александр Суринов.

Пробная перепись будет проводиться в октябре 2018 г. и станет репетицией Всероссийской переписи населения, намеченной на 2020 г. На первом этапе анкетирование будет проводиться через интернет.

На втором этапе перепись будет проводиться традиционным способом путем анкетирования гражданами переписчиками. Это будет происходить на отдельных территориях ряда российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и других. За проведение переписи населения отвечает Росстат.

По сотовому сигналу определить, в какой квартире есть люди

Суринов говорит, что Росстат хочет получить от сотовых операторов актуальную информацию о том, в каких квартирах живут люди. Суринов считает, что операторы знают об этом благодаря данным о прохождении сотового сигнала.

Росстат хочет узнавать о наличии в квартирах жильцов по сотовому сигналу

«Наши переписчики стучатся в дверь, а ее никто не открывает, - поясняет глава Росстата. - Но сотовые операторы смогут нам сообщить, что в эти квартиры поступает сигнал, значит, в них живут люди, и есть смысл продолжать стучаться».

Сотовые операторы предлагали совсем другое

В «Билайне» не стали комментировать данную инициативу Росстата. В пресс-службах МТС и «Мегафона» к моменту публикации не ответили на вопросы CNews по этому поводу.

Собеседник CNews в одном из сотовых операторов говорит, что телекоммуникационные компании действительно ведут переговоры с Росстатом о предоставлении данных для переписи, но по другим аспектам. «Благодаря технологии Big Data мы можем определить актуальное число жителей конкретных населенных пунктов, а также понять их пол, - говорит CNews. - Это позволит Росстату проверить достоверность данных, полученных в ходе переписи».

Эксперты: сотовые операторы не могут определять местоположение с точностью до квартиры

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев говорит о нереалистичности пожеланий Росстата. «Уровень погрешности определения местоположения абонента сотовых сетей в городе составляет 50 метров, и определить, в какую именно квартиру проходит сигнал, невозможно, - отмечает Климарев. - Теоретически, актуальные данные о проживании в квартирах можно было бы получить от провайдеров проводного интернета. Но и то не в полной мере, так как уровень проникновения широкополосного доступа в интернет в России составляет чуть более 50%».