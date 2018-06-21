Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку

Гендиректор Intel Брайан Кржанич в срочном порядке покидает компанию после того, как вскрылся факт его прошлых романтических отношений с коллегой. Отношения были добровольными с обеих сторон, однако они в любом случае противоречат политике Intel. Компанию временно возглавит финдиректор Роберт Свон.

Кржанич срочно покидает Intel

Гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) покидает компанию, о чем Intel сообщила на своем сайте. Он оставляет одновременно и пост гендиректора, и кресло в совете директоров. Решение вступает в силу немедленно, то есть дорабатывать какой-то срок, пока ему не найдут замену, Кржанич не будет. Компанию временно возглавит финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan).

В качестве причины поспешного увольнения Кржанича Intel называет романтические отношения с лицом, которое также работает в компании. В сообщении уточняется, что отношения начались с согласия обеих сторон, и к настоящему моменту уже остались в прошлом. Однако подобные действия в любом случае нарушают политику Intel, запрещающую менеджерам вступать с коллегами в интимные связи. Расследование инцидента продолжают как внутренние подразделения Intel, так и привлеченные извне консультанты.

Intel уже начала поиски нового гендиректора. На должность рассматриваются и менеджеры, уже работающие в компании, и сторонние кандидаты.

Трудовая биография Кржанича и Свона

Кржаничу 58 лет, он женат, воспитывает двоих дочерей. Брайан присоединился к Intel в 1982 г. в качестве инженера, проработал на руководящих позициях в общей сложности 10 лет, и занял пост гендиректора в мае 2013 года. В Intel Кржанича из-за сложности произнесения фамилии называли Би-Кей (BK). Сегодня утром Intel удалила его биографию со своего сайта.

Бывший гендиректор Intel Брайан Кржанич

В должности гендиректора Кржанич пытался расширить сферу применения чипов Intel, включив в нее промышленные системы и беспилотные автомобили, чему должно было послужить приобретение в 2017 г. компании Mobileye за $15,3 млрд. Акции Intel за время его руководства выросли на 120%. Вознаграждение Кржанича по итогам 2017 г. превысило $21 млн, не считая отдельной оплаты транспорта и некоторых других расходов.

Свон, который временно встанет во главе Intel, занимает пост финансового директора с октября 2016 г. В сферу его ответственности входят финансовые вопросы глобального уровня, ИТ и корпоративная стратегия. До этого он работал финдиректором в таких компаниях как eBay, Electronic Data Systems и TRW, а также занимал пост гендиректора Webvan Group. Зарубежные СМИ акцентируют внимание на том, что инженером Свон не является. В управлении Intel он будет опираться на опыт старшего менеджмента, сообщает компания.

Продажа акций перед «чипокалипсисом»

Напомним, Кржанич продал принадлежащие ему акции Intel на сумму $24 млн в конце ноября 2017 г., когда компания уже знала о наличии двух серьезных уязвимостей в процессорах, выпущенных ею с 1995 г., но еще до того, как об этом стало широко известно. Компания Google, сотрудник которой обнаружил уязвимости, предупредила Intel об их существовании в июне 2017 г. Общественность узнала о наличии багов только в январе 2018 г.

Проданный Кржаничем пакет включал в себя как непосредственно принадлежащие ему бумаги, так и опцион. На руках у гендиректора Intel осталось всего 250 тыс. акций — необходимый минимум, которым он обязан был владеть по трудовому договору.

Продажа акций состоялась 29 ноября — в день, когда Intel разослала сотрудничающим с ней OEM секретный меморандум, предупредивший их об уязвимостях. Меморандум сопровождался соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации. Соглашение запрещало производителям оборудования распространять эти сведения.

В официальном заявлении представитель Intel утверждает, что продажа акций Кржаничем не имеет никакого отношения к обнаружению уязвимостей, и что сделка была частью заранее утвержденного плана по продаже бумаг. Однако тот факт, что Кржанич осуществил продажу 29 ноября 2017 г., в день отправки меморандума производителям оборудования, заставляет усомниться, что акции были проданы не в связи с уязвимостями.

Топ-менеджеры крупных компаний обычно включают продажу своих акций в специальные планы, чтобы избежать обвинений в заключении сделки на основе инсайдерской информации. Однако данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) свидетельствуют, что этот конкретный план продажи акций Intel был утвержден 30 октября 2017 г., когда компания уже несколько месяцев знала об уязвимостях.

Уязвимости, о которых идет речь, получили названия Meltdown и Spectre. Meltdown дает возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям памяти устройства. Spectre же нарушает изоляцию памяти приложений, благодаря чему через эту уязвимость можно получить доступ к данным чужого приложения. Из-за того огромного количества устройств, которые в итоге оказались под ударом, обнаружение Meltdown и Spectre получило в прессе название «чипокалипсис».