Visa и MasterCard тестируют карты со сканером отпечатков пальцев. Банкам они не нравятся

Ведущие операторы платежных систем работают над создание банковских карт с сенсорами отпечатков пальцев. Они будут блокировать платежи, если картой расплачивается не ее владелец.

На банковских картах может появиться сенсор отпечатков пальцев

Ведущие операторы платежных систем Visa и MasterCard работают над созданием банковской карты со встроенным сенсором отпечатков пальцев. Как сообщает Wall Street Journal, работы уже продвинулись до стадии тестирования конкретных образцов. Отмечается, что сенсор будет встроен непосредственно в пластик – на том месте, где сейчас располагается чип.

Задумка заключается в том, что в случае потери или кражи банковской карты, ей не сможет воспользоваться ни один человек – ни в терминалах, ни в кассах магазинов, ни в банкоматах. Это касается и тех случаев, когда нет необходимости вводить ПИН-код.

Операторы платежных систем предлагают отказаться от карт с чипами

Сканирование отпечатков реального владельца будет осуществляться при выдаче карты в банке или при ее активации. По мнению Visa и MasterCard, это позволит противостоять растущему мастерству и квалификации мошенников, специализирующихся на кражах карт, а также сведет к минимуму риски использования скиммеров.

Банки будут против нововведения

Вместе с тем, аналитики Wall Street Journal подчеркивают, что ведущие банки мира могут быть против такого технического усовершенствования, даже несмотря на то, что оно повышает безопасность их клиентов.

В перспективах широкого распространения карт с сенсорами отпечатков пальцев в краткосрочной перспективе заставляет сомневаться тот факт, что в последние годы только американские банки потратили на выпуск новых карт с чипами более $1 млрд.

Вместе с тем, эксперты допускают, что отношение к новинке может поменяться из-за широкого распространения сервисов бесконтактной оплаты с использованием технологии проверки отпечатков пальцев, например, Android Pay или Apple Pay.

Подобные эксперименты операторы платежных систем проводят не в первый раз. В прошлом году MasterСard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В ней были соединены EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца. Это позволяет ее держателю удобным и безопасным способом подтверждать свою личность при совершении покупок в торговых точках. Первым рынком, на котором технология запущена в тестовом режиме, стала ЮАР.