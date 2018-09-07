Microsoft передумала «убивать» Windows 7. За продление жизни ОС будут брать деньги

Microsoft передумала полностью отказываться от поддержки Windows 7 в 2020 г. – корпоративные пользователи смогут за деньги получать обновления безопасности до января 2023 года. Циклы поддержки Office и Windows 10 для предприятий и образовательных учреждений также были пересмотрены.

Windows 7 «проживет» дольше

Microsoft сообщила о продлении сроков расширенной поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. Благодаря этому корпоративные клиенты, по-прежнему не решающиеся перейти на актуальную версию ОС, Windows 10, смогут получать расширенные обновления безопасности (Extended security updates – ESU) в течение еще двух лет после истечения первоначально обозначенного срока.

Важно отметить, что ESU будут предоставляться клиенту на платной основе с ежегодным повышением стоимости услуги, причем платить придется за каждое устройство с Windows 7 в отдельности. Владельцы Windows 10 редакций Enterprise и Education получат право на скидку при приобретении Windows 7 ESU.

Корпоративные пользователи облачного сервиса Microsoft Office 365 Pro Plus, оплатившие ESU, смогут, как и раньше пользоваться данным офисным пакетом в Windows 7.

Расширение цикла поддержки Windows 10 и Office

Microsoft решила в целом пересмотреть свои планы относительно сроков поддержки Office и Windows для предприятий и сферы образования, чтобы сделать миграцию «на современный десктоп» менее болезненной для клиента.

Более длительные периоды поддержки получат Windows 10 редакций Enterprise и Education – 30 месяцев вместо стандартных 18.

Microsoft продолжит поддерживать Office 365 Pro Plus в Windows 8.1 до января 2023 г., а в Windows Server 2016 – до октября 2025 г. Office 2016 с возможностью подключения к Office 365 продолжит работать вплоть до октября 2023 г. вместо первоначально запланированного октября 2020 г.

Windows 7 удерживает пальму первенства

Несмотря на все старания Microsoft, направленные на то, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на современную Windows 10, приверженцев старой и проверенной ОС по-прежнему остается предостаточно. Более того, по данным американской аналитической компании Netmarketshare, Windows 7 все еще занимает львиную долю рынка настольных ОС – она установлена на 42,04% ПК и является самой популярной настольной ОС в мире.

Windows 7 остается самой популярной операционной системой в мире

С апреля 2018 г. количество машин на Windows 7 медленно, но неустанно сокращается при одновременном росте устройств с Windows 10 «на борту». На данный момент доля Windows 10 составляет 35,18%. Windows 8, которая должна была стать универсальной ОС для настольных и мобильных устройств, продолжает функционировать на 1,12% настольных компьютеров и ноутбуков. Ее улучшенная версия – Windows 8.1 – удерживает планку в 5,3%, несколько опережая «бессмертную» Windows XP с ее 4,18%. Windows Vista, по распространенному мнению, одна из худших ОС Microsoft за последние десятилетия, по инерции удерживает 0,31% рынка операционных систем.