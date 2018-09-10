Киберпреступники похищают более $1 млн в минуту

Ежегодный финансовый ущерб от киберпреступности достиг $600 млрд. И как указывают эксперты, масштабы потерь от кибератак будут только расти. Но бизнес не стремится наращивать инвестиции в системы безопасности с той же скоростью, с которой преступники развивают свой арсенал.

Ландшафт киберугроз растет

Каждую минуту киберпреступность наносит ущерб в $1 138 888. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла более чем на $280 000, говорится в отчете «Злостная интернет-минута 2.0» (Evil internet minute 2.0), опубликованном RiskIQ. Для изучения урона от вредоносной активности, эксперты использовали как данные собственной компании, так и сторонние исследования о глобальных киберугрозах.

Согласно докладу, ежеминутно жертвами различных киберпретуплений становятся 1861 человек. Каждые 60 секунд злоумышленники коллективно запускают 1274 вредоносных программ, 22,9 фишинговых писем, более девяти вредоносных рекламных объявлений и 21 новый фишинговый домен.

Каждую минуту 1,5 организации подвергаются атакам программ-вымогателей. Такие нападения в совокупности стоят предприятиям $15 221 в минуту. Последствия разнообразных утечек данных также ошеломляют. Из-за брешей в информационной безопасности ежедневно компрометируются 2,9 миллиарда записей. И почти во всех случаях киберугроз цифры выглядят хуже, чем в прошлом году.

«Поскольку интернет и его сообщество продолжают расти быстрыми темпами, ландшафт угроз также растет», – отметил генеральный директор RiskIQ Элиас Манусос (Elias Manousos).

Бизнес прикладывает недостаточно усилий для защиты

Несмотря на гигантский экономический ущерб от киберпреступности, компании коллективно тратят на информационную безопасность всего $171 233 в минуту.

Как указывают эксперты, масштабы потерь от кибератак будут только расти

«По мере того, как бизнес внедряет инновации в интернете, чтобы сделать работу со своими клиентами, партнерами и сотрудниками более эффективной, злоумышленники стремятся сохранить невидимость, чтобы подорвать доверие пользователей и получить доступ к учетным данным и конфиденциальной информации, – рассказал Элиас Манусос. – Предприятия должны понимать, что они уязвимы за пределами брандмауэра, на всем пути через открытый интернет».

Как отмечают эксперты, несмотря на ошеломляющие цифры финансовых потерь от кибератак, бизнес не стремится наращивать скорость инвестиций в информационную безопасность. Для многих потери компаний от киберугроз стали нормой жизни и даже планируемой строкой затрат на следующий год.

«По нашим оценкам киберпреступность становится быстрее и масштабнее, атаки более изощренными, количество векторов атаки больше, чем предусматривают компании, – прокомментировал исследование Ренат Ильяшев, системный инженер Fortinet. – В текущих реалиях эти данные свидетельствует, к сожалению, о том, что большинство компаний недостаточно хорошо защищены, нет объективной оценки информационных угроз, не разрабатываются планы действий на случаи возможных атак, не хватает человеческих ресурсов и квалифицированного обученного персонала, при построении систем безопасности не используется системный подход. Невозможно полноценно подготовиться к угрозе, наступление которой вы считаете маловероятным. Такая ситуация становится одним из барьеров развития цифровой экономики в России и требует пересмотра со стороны бизнеса».

Как показывают исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), российские компании также несут колоссальные убытки от киберпреступлений. Так в 2017 г. половина российских компаний сталкивались с различными угрозами, а финансовые потери от атак понесли 22% из них. В целом по стране финансовый урон от кибератак оцениваются в p116 млрд.