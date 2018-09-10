Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников

Президент Украины сообщил в прямом эфире на телевидении, что украинские войска используют данные, перехваченные с российских спутников, для получения информации о наступлении противника на Донбассе. По его словам, в Украине существует «сильная школа» киберспециалистов.

Заявление Порошенко

У украинских айтишников, работающих на правительство, есть возможность перехватывать данные с российских спутников. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время прямого эфира в Виннице, который транслировался телеканалом «Прямой».

По его словам, ИТ в Украине имеют «широкий спектр практического применения», в том числе помогают спасать жизни украинских военных во время боевых действий. В пример Порошенко привел один из последних конфликтов, имевших место в ходе вооруженного противостояния на Донбассе. Он сообщил, что накануне Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, украинские войска зафиксировали попытку прорвать линию фронта со стороны ДНР.

Наступление осуществляла усиленная рота на полосе длиной в 1,5 км. По словам Порошенко, на этом участке была сконцентрирована артиллерия неприятеля, системы залпового огня и минометы. Президент Украины уточнил, что украинские войска смогли своевременно подтянуть резервы и артиллерию, чтобы дать отпор неприятелю. Он отметил, что сделать это удалось благодаря работе разведки и спутниковым снимкам.

«Как это стало возможно? Благодаря специалистам коммуникативных специальностей, специалистам по спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке, потому что мы делали перехват с российских спутников (прошу это не показывать). И это значит, что в Украине уже создана очень сильная школа», — заключил Порошенко.

Украинские хакеры на мировой арене

Украинские хакеры нередко становятся фигурантами расследования резонансных киберпреступлений, а сама страна зачастую служит базой для международных хакерских группировок. Например, на днях Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о захвате участников международной хакерской группировки, которая занималась выводом средств со счетов клиентов банков 20 стран мира с последующим отмыванием этих средств.

Президент Украины Петр Порошенко похвастался сильной школой украинских айтишников

В ходе операции был захвачен выходец из стран Ближнего Востока, который является непосредственным главой группировки, а также его сообщник, занимавшийся технической стороной легализации похищенных средств. Следственные мероприятия проводились в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске.

Специальное ПО давало возможность злоумышленникам получать доступ к персональным данным юрлиц из стран Евросоюза, Южной Азии и СНГ. Затем они создавали поддельные платежные документы в системах банков и выводили средства со счетов предпринимателей. Далее путем фиктивных финансовых операций, в которых участвовали фирмы-посредники, производилось отмывание средств.

Есть также свидетельства сотрудничества российских хакеров с украинскими. В августе в Запорожье СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, состоявшей из троих местных жителей и гражданина России, который ими руководил. Группировка занималась разработкой ПО для взлома криптовалютных бирж, сетей банкоматов и онлайн-тотализаторов.

ПО применялось для сбора персональных данных пользователей указанных ресурсов, включая пароли. При обыске у задержанных были найдены накопители, на которых были записаны персональные данные 3,5 млн пользователей. Данные использовались для получения доступа к электронным счетам жертв.