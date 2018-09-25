ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс

Нет кассы, нет домена

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит наделить ее полномочиями по разделегированию доменных имен интернет-магазинов, не использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом в ходе прошедшей в Юрмале (Латвия) конференции TLDCON-2018 рассказал директор Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Андрей Воробьев.

Инициативу о расширении полномочий ФНС выдвинула Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее письмо президент ассоциации Артем Соколов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.

В письме (имеется в распоряжении CNews) говорится об итогах исследования деятельности 1 тыс. крупнейших интернет-магазинов Рунета. Оно выявило ряд недобросовестных практик, которые были замечены у более чем 15% ресурсов.

Какие нарушения выявлены у интернет-магазинов

Нарушения выражаются в сокрытии или искажении наименования хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, его юридического и фактического адресов, ограничении приема платежных карт или увеличении стоимости товара в случаях, когда потребители имеют намерение оплатить его безналичным способом, а также в невыполнении требований законодательства о порядке применения контрольно-кассовой техники.

Налоговики хотят изымать домены интернет-магазинов без кассовых аппаратов

Существующая нормативная база не располагает действенными административными мерами против нарушений в Сети — как в сфере защиты прав потребителей, так и в части налоговой дисциплины, делают вывод в АКИТ. К примеру, осуществление налоговыми органами контроля над применением ККТ в интернете является затруднительным, так как отсутствуют полномочия по приостановлению делегирования доменных имен при обнаружении факта неприменения контрольно-кассовой техники.

В этой связи АКИТ попросила разработать критерии блокировки недобросовестных интернет-магазинов и включить ФНС и Роспотребнадзор в перечень компетентных организаций, обладающих возможностью досудебного приостановления деятельности доменных имен, использующихся недобросовестными интернет-магазинами.

Почему ФНС сложно контролировать интернет-магазины

В ФНС поддержали предложения АКИТ. В письме, направленном Константину Носкову замруководителя службы Даниилом Егоровым отмечается, что действующее законодательство обязывает организации при осуществлении расчетов за реализованные товары в интернете применять ККТ. Нарушение данного требование влечет за собой административную ответственность.

Однако в ряде случае осуществлять контроль над применением ККТ в интернете затруднительно, признает Егоров. Налоговым органам проблематично идентифицировать получателя денежных средств от деятельности интернет-магазина и осуществлять его увязку с держателем доменного имени сайта, на котором происходит ознакомление покупателя с товаром и последующая реализация таких товаров.

Кроме того, бывают случаи, когда налоговыми органами устанавливаются у интернет-магазинов повторные нарушения, за которые Кодекс об административных правонарушениях подразумевает наказания в виде приостановления деятельности сроком до девяти суток. Но в момент производства по делу о соответствующем правонарушении такие интернет-магазины продолжают осуществлять деятельность с нарушением закона.

По описанным причинам ФНС попросила включить ее в перечень организаций, уполномоченных на внесудебное приостановление делегирования доменных имен, с целью пресечения осуществления за товары в интернете без применения ККТ.

Какие организации сейчас могут разделегировать домены

Институт организаций, уполномоченных на приостановление делегирования доменных имен, был введен КЦ — регулятором доменных зон .RU и .РФ — в 2011 г. В настоящее время в этом списке восемь организаций.

Так, «Лига безопасного интернета», Роскомнадзор и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) могут разделегировать домены, связанные с детской порнографией, а «Лаборатория Касперского», DrWeb, Group IB, Ru-Cert, Центробанк и «Бизон» («дочка» «Сбербанк») — с фишингом и распространением вредоносного ПО. Заключение одной из таких организаций позволяет доменному регистратору приостановить делегирование соответствующего домена.

КЦ против предоставления ФНС новых полномочий

В КЦ выступают против расширения перечня аккредитованных организаций. В ответе Андрея Воробьева, направленном в Минкомсвязи, говорится, что институт организаций, уполномоченных на разделигирование доменов, создавался для противодействия правонарушениям, несущим непосредственную угрозу пользователям интернета. Применение же указанного механизма к иным отношениям, в том числе финансовым и налоговым, будет противоречить букве и духу правил КЦ.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

С другой стороны, прекращение делегирования доменного имени повлияет на весь контент, расположенный на соответствующем адресе и субдоменах. Особенно это опасно для социальных сетей — в случае разделегирования домена из-за размещения контента ее пользователями. Также из-за разделегирования домена перестанет работать электронная почта для связи с его администратором.

Наконец, затраты органа исполнительной власти на разделегирование доменного имени незначительны, что ведет к росту риска на ошибочные блокировки, заключает Воробьев. В КЦ добавили, что регулярно получают запросы от различных организаций с просьбой предоставить им права на разделегирование доменов по различным основаниям. Например, та же АКИТ ранее просила предоставить ей полномочия по разделегированию доменных имен, зарегистрированных с нарушением прав на товарные знаки, но получила отказ.

В разговоре с CNews президент АКИТ Артем Соколов выразил недоумение в связи с позицией КЦ. «В России большое число интернет-магазинов не указывают своих реквизитов, а их домены зарегистрированы на частных лиц, имена которых в публичном доступе отсутствуют, — говорит Соколов. — В связи с этим мы имеем большое число жалоб от обманутых потребителей, которые не знают, куда им обращаться. В МВД и Роспотребнадзоре им отвечают, что не знают таких юридических лиц. А в суд без указания ответчика подать нельзя».