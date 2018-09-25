Новая macOS взломана в день выхода

Уязвимость нулевого дня в macOS

Уязвимость в операционной системе Apple macOS 10.14 Mojave, позволяет злоумышленнику получить доступ к персональным данным пользователя, не обладая правами администратора, в обход добавленных разработчиками новых механизмов защиты. Об этом сообщил ресурс Bleeping Computer со ссылкой на Патрика Уордла (Patrick Wardle), опытного macOS-хакера, которому якобы удалось создать эксплойт соответствующего назначения в день официального релиза ОС – 24 сентября 2018 г.

Исследователь также опубликовал минутный видеоролик, в котором продемонстрировал процесс получения доступа к информации из адресной книги пользователя при помощи собственноручно разработанного приложения, запущенного от имени непривилегированного пользователя.

В видео хакер, используя эмулятор терминала macOS, сперва демонстрирует версию ОС, чтобы у зрителя не возникло сомнений в актуальности метода. После чего, действуя от имени непривилегированного пользователя, он пытается вывести на экран содержимое каталога ~/Library/Application Support/AddressBook, внутри которого находятся данные адресной книги текущего пользователя. Операционная система запрашивает разрешение на предоставление доступа к контактам приложения Terminal (эмулятор терминала), на что исследователь отвечает отказом. В результате эмулятор терминала выводит сообщение о недозволенности операции. Попытка скопировать содержимое каталога также не приводит к успеху. Затем Уордл запускает программу под названием breakMojave (по-видимому, содержит эксплойт), которая выдав несколько служебных сообщений и шутку об отсутствии у Apple программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей, завершает работу. Теперь у взломщика не возникает никаких трудностей с получением доступа к файлам адресной книги.



Хакер записал видео, в котором демонстрируется способ получения доступа к контактам пользователя, минуя ограничения со стороны ОС

Уордл отказался раскрыть технические детали, касающиеся бреши в системе безопасности ОС, но пообщал сделать это в ноябре 2018 г. на организуемой им конференции, посвященной информационной безопасности.

«Я обнаружил тривиальный, но на 100% эксплуатируемый изъян в их [Apple] реализации», – сказал Уордл, добавив, что его метод позволяет обходить не все существующие в Mojave механизмы безопасности. Более того, с его помощью невозможно получить доступ к аппаратным компонентам компьютера, таким, например, как веб-камера.

О защите пользовательских данных в macOS Mojave

В рамках новой концепции защиты пользовательских данных, представленной в macOS Mojave, пользователи теперь должны явным образом выражать свое согласие на предоставление доступа к сервисам определения местоположения, контактам, календарям, фотографиям и прочим видам личной информации и файлов.

Это значит, что приложениям более не позволяется выполнять подобные действия в автоматическом режиме при помощи имитации действий пользователя (например, кликов мышью) посредством предназначенного для этого API (Application programming interface – программный интерфейс приложения).

Любые попытки получить доступ к такого рода данным отныне автоматически блокируются. При этом отображается диалоговое окно, запрашивающее разрешение на предоставление доступа к информации.

Понимая, что частое появление подобных запросов может раздражать, Apple позволяет предварительно авторизовать приложения, которым пользователь доверяет доступ к чувствительным данным.