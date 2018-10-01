«Отец интернета» придумал, как разорить Facebook, Google и Amazon

Тим Бернерс-Ли объявил о запуске стартапа Inrupt, над которым он и его коллеги по MIT тайно работали последние девять месяцев. Задача проекта – создание приложений, реализующих исключительное право пользователя на управление собственными данными.

Контроль над данными – пользователям

«Отец интернета» Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners Lee), создатель протокола HTML и основатель W3C (орган стандартизации Сети), совместно с группой ученых из Массачусетского технологического института (MIT) представил проект с открытым исходным кодом — Solid. Он представляет собой платформу для хранения и обмена данными в так называемом децентрализованном интернете.

В представлении ученого децентрализованный интернет предполагает отсутствие хранилищ данных, контролируемых компаниями, которые их создали – Facebook, Google, Amazon и пр.

Solid позволит разработчикам веб-приложений и сайтов создавать решения, которые оперируют пользовательскими данными, не принадлежащими конкретному сервису. Таким образом, пользователи интернета смогут самостоятельно решать, какими именно личными данными, с кем и когда им поделиться. В экосистеме Solid все приложения способны обмениваться информацией друг с другом, используя одни и те же пользовательские данные, которые находятся под полным контролем владельца.

В ближайшем будущем Бернерс-Ли и его команда планируют заняться поиском инвесторов с целью расширения команды разработчиков. «Создатель интернета» и сторонник децентрализации не боится противостояния с ИТ-гигантами, зарабатывающими миллиарды в бизнесе, который представленная ученым технология потенциально способна уничтожить.

«Мы не обсуждаем с Google и Facebook, следует ли продвигать изменения, которые приведут к полному краху из бизнес-моделей, – отметил Бернерс-Ли. – Мы не спрашиваем их разрешения».

О стартапе Inrupt

Бернерс-Ли рассказал изданию Fastcompany, что специально берет творческий отпуск в MIT, чтобы сосредоточиться на работе над Inrupt – децентрализованной веб-платформой и первым коммерческим проектом на базе Solid.

Он также продемонстрировал рабочий прототип веб-приложения на базе Solid, разработанный для личного пользование. Журналист Fastcompany описал его как «нечто похожее на смесь Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Spotify и Whatsapp с очень простым дизайном». От перечисленных программ решение Бернерса-Ли отличает то, что вся информация, которая создается в рамках Inrupt, хранится в его персональной изолированной «ячейке», которую автор называет Pod («стручок» или «кокон» в переводе с английского).

Внешний облик прототипа платформы Inrupt

Идеолог децентрализованного интернета сравнивает Solid Pod с защищенной флеш-картой для «всемирной паутины», к которой владелец может получить доступ из любого места. Solid предоставляет программистам специальный API (Application programming interface – программный интерфейс приложения) для доступа к данным, который способен упростить процесс разработки.

Каждый пользователь платформы в будущем сможет завести себе одну или несколько таких «ячеек» на удаленном веб-сервере, домашнем или рабочем компьютере, а также воспользоваться бесплатными услугами проекта Inrupt или сообщества Solid по развертыванию и поддержке Pod.

В настоящее время Бернерс-Ли работает над Charlie – своего рода децентрализованной версией Alexa, достаточно популярного в мире голосового помощника Amazon. Как заявляет автор, в случае с Charlie владелец будет обладать полным контролем над данными, с которыми работает помощник, поэтому ему можно будет доверить такую чувствительную информацию, как данные о состоянии здоровья или финансах, не опасаясь, что Amazon иди другая корпорация распорядится этими данными недобросовестным образом.

День рождения WWW

Ранее Тим Бернерс-Ли посредством открытого письма обратился к интернет-сообществу на кануне 29-го дня рождения WWW, изложив свое видение будущего Сети, перечислив основные угрозы ее развитию, а также предложив способы решения ее актуальных проблем.

Тимоти Бернерс-Ли полон решимости

«Всемирная паутина» отметила свой очередной день рождения 12 марта 2018 г. В этот день 29 лет назад британский ученый Тим Бернерс-Ли, будучи сотрудником CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предложил глобальный гипертекстовый проект «семантической паутины», ставший основой для интернета в том виде, в каком мы его знаем сегодня. В течение следующих нескольких лет «отец интернета» разработал свои спецификации URI (универсальный идентификатор ресурса), HTTP (протокол передачи гипертекста) и HTML (язык гипертекстовой разметки) – концепции, без которых невозможно представить функционирование интернета в наши дни.