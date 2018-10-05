Apple сделала невозможным самостоятельный ремонт ее ноутбуков

После замены некоторых компонентов в iMac Pro и MacBook Pro 2018 устройство отказывается работать, пока на нем не запустят специальное диагностическое ПО Apple. Этот софт Apple распространяет только среди авторизованных ремонтных сервисов, что делает домашнюю и стороннюю починку устройства невозможной.

Новая тактика Apple

Apple сделала невозможной починку своих новейших ноутбуков сторонними ремонтными сервисами без применения созданного ею специального проприетарного ПО. Об этом сообщает издание Motherboard со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении внутреннюю документацию компании. Документы были разосланы авторизованным Apple сервисным центрам в конце сентября 2018 г.

Нововведение затронуло те устройства Apple, в которых используется процессор T2. Это процессор для Mac второго поколения собственной разработки Apple, у которого есть сопроцессор Secure Enclave, обеспечивающий улучшенное шифрование хранилища и безопасную загрузку. T2 применяется в iMac Pro и MacBook Pro начиная с 2018 г.

Проблемы после ремонта

Нововведение заключается в том, что после замены некоторых компонентов в iMac Pro и MacBook Pro 2018 на устройствах срабатывает программный «замок», и они отказываются работать, пока на них не будет запущено проприетарное ПО «конфигурации системы», созданное Apple.

«Замок» срабатывает на MacBook Pro 2018, если в устройстве заменить дисплейный блок, логическую плату, внешний корпус, включая клавиатуру и тачпад, внутренний корпус или панель Touch ID. iMac Pro перестает работать, если в нем заменить логическую плату или флеш-память. Проблема решается только одним способом — нужно обратиться в авторизованный Apple сервисный центр, чтобы там запустили на устройстве диагностическое ПО под названием Apple Service Toolkit 2 System Configuration.

«Для Mac с чипом Apple T2 процесс ремонта с заменой некоторых компонентов не является завершенным, пока не запущен пакет AST 2 System Configuration. Невозможность выполнить этот шаг приведет к нерабочему состоянию системы и неполному восстановлению», — приводит Motherboard выдержку из документа.

На Macbook Pro 2018 невозможна замена некоторых компонентов в неавторизованном сервисном центре

В распоряжении издания также оказалась презентация Apple для проведения тренинга на тему того, как использовать это ПО. Презентация гласит, что «Apple Service Toolkit и Apple Service Toolkit 2 доступны только тем лицам, которые работают в авторизованных Apple сервисных точках». Таким образом, даже если пользователь захочет отремонтировать свой Macbook самостоятельно у себя дома, у него ничего не выйдет, пишет Motherboard.

Как работает AST 2 System Configuration

Пакет AST 2 System Configuration представляет собой диагностическое ПО, которое Apple использует для проверки нормальной работы компьютера. Пакет включает в себя инструмент под названием Mac Resource Inspector, который осуществляет «быструю проверку работоспособности аппаратуры и программного обеспечения», а также инструменты для проверки системной памяти, дисплея, адаптера питания, системы охлаждения и других составляющих компьютера.

AST 2 System Configuration работает только при условии подключения к облачному серверу Apple Global Service Exchange, который компания использует для проведения восстановительных и сервисных работ. Для доступа к сервису требуется логин от Apple.

Причины и следствия

По словам Кайла Уинса (Kyle Wiens), гендиректора ремонтного сообщества iFixit, есть два возможных объяснения действий Apple. «Они хотят контролировать экосистему и включить любой ремонт в сеть, которую они контролируют. Второй вариант — безопасность, но я не вижу особого смысла в модели обеспечения безопасности, при которой не доверяют владельцу устройства», — отмечает он.

По его мнению, больше всего от действий Apple пострадает даже не малый ремонтный бизнес, а ее собственные покупатели, причем больше всего — школы, которые зачастую самостоятельно ремонтируют технику, и пользователи, которые проживают в районах со слаборазвитой сервисной инфраструктурой.

Apple реализует новую схему на фоне попыток 19 штатов США закрепить законодательную норму под названием «Право на ремонт», которая обяжет производителей устройств сделать доступными для широкого круга лиц запчасти, инструменты, инструкции по ремонту и диагностическое ПО. Apple борется с этой инициативой.