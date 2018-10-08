Опубликованы первые фото конкурсанток «Мисс ИТ России 2018». Запущено онлайн-голосование

Что выбирают крупнейшие ЦОДы? Рассказывает Xelent Облачные сервисы Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) для рынка В2В уже вызвали интерес не только среди конечных клиентов, но и у партнеров, предоставляющих облачные услуги на базе собственных коммерческих дата-центров. Одним из них стал самый большой дата-центр в Северо-Западном регионе – ЦОД Xelent. О причинах такого интереса рассказывает его директор по облачным продуктам Павел Ворошилов.