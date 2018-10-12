В России арестованы 13 работников АЗС, воровавших бензин с помощью специального ПО

13 сотрудников компании-реализатора нефтепродуктов внедрили в систему управления заправками вредоносное ПО, в результате чего клиенты получали на 5% меньше топлива, чем оплатили. Украденное таким образом топливо злоумышленники продавали на сторону.

Недолив на автозаправках

МВД задержало 13 сотрудников компании, торгующей нефтепродуктами, которые подозреваются в краже топлива на автозаправочных станциях с помощью вредоносного ПО. Задержание было проведено сотрудниками Управления МВД по Хабаровскому краю при участии Росгвардии.

Следствие установило, что группа сотрудников компании внедрила в системы управления колонками автозаправочных станций вредоносное ПО. Программа работала таким образом, что на заправках клиентам наливалось примерно на 5% меньше топлива, чем они оплатили.

Образовавшиеся в результате недолива излишки топлива злоумышленники продавали сторонним покупателям. Во время проверок ПО не работало — сообщники его отключали. Однако в ходе проверки служба безопасности компании заметила недостачу топлива, что и побудило руководство обратиться в полицию.

При обыске у подозреваемых была найдена техника, служившая для внедрения вредоносного ПО, а также более 10 млн. руб. и иностранная валюта.

Возможное наказание

В настоящий момент двое подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом, а для десяти остальных суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

На российских заправках отмечен недолив топлива с помощью вредоносной программы

Уголовное дело против злоумышленников было возбуждено по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Часть 4 данной статьи предусматривает ответственность за кражу, совершенную организованной группой и в особо крупном размере. В качестве наказания статья предписывает лишение свободы на срок до десяти лет. Лишение свободы может сопровождаться штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет и ограничением свободы на срок до двух лет.

Похожие случаи

В феврале CNews писал, что сотрудники еще одной компании — «Почты России» — решили незаконно извлечь выгоду из своего служебного положения. Правоохранительные органы задержали шестерых работников Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы», который является филиалом «Почты России», по подозрению в краже смартфонов, планшетов и компьютерных комплектующих из посылок. Ущерб оценивался в несколько миллионов рублей.

В состав преступной группировки входили сортировщики и водители почтового центра, а также начальник одной из смен. По данным полиции, подозреваемые вскрывали почтовые отправления до того, как они должны были пройти регистрацию. Из содержимого посылок они изымали дорогостоящую технику, которую впоследствии можно было бы перепродать. В список наименований вошли смартфоны, планшеты, компьютерные комплектующие и другая востребованная электроника.

В почтовом центре у подозреваемых имелся скрытый от посторонних глаз склад, где они хранили похищенную из посылок аппаратуру. Еженедельно злоумышленники вывозили украденные товары за пределы почты на почтовой машине, вместе с другими посылками, которые отправлялись адресатам. Затем вывезенная таким образом техника продавалась в интернете.

Другие сотрудники почтового центра не догадывались об исчезновении аппаратуры, расследование дела было начато уже непосредственно полицией. Часть подозреваемых была взята под стражу во время транспортировки похищенной техники к месту выгрузки, по пути из аэропорта в Казань. Остальные были задержаны на рабочих местах.