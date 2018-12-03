«Яндекс.Телефон» случайно рассекречен до анонса. Характеристики. Фото. Цена. Опрос

«Яндекс» почти готов к релизу своего первого смартфона Яндекс.Телефон. В сеть утекли детальные подробности о его внешности и электронной начинке.

Случайная утечка

На официальном сайте крупной сети магазинов «М.Видео» появилась информация о характеристиках смартфона «Яндекс.Телефон», на данный момент не анонсированного.

Его презентация предварительно назначена на 5 декабря 2018 г., и она должна пройти в рамках отдельного мероприятия.

Опубликованная информация содержала в себе все наиболее интересные конечным потребителям сведения – качественные рендеры смартфона во всех ракурсах, подробные аппаратные спецификации и розничную стоимость, сообщает Habr.com.

«М.Видео» быстро удалила страницу с описанием смартфона, но ее можно найти в кэше Google.

Спецификации и стоимость

Размещенные на сайте «М.Видео» сведения о смартфоне гласят, что «Яндекс.Телефон» будет основан на 8-ядерном процессоре Qualcomm 630 и получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Его экран при разрешении Full HD+ или 2160х1080 точек и соотношении сторон 18:9 будет иметь диагональ 5,65 дюйма (тип матрицы не указан).

Удаленная страница магазина «М.Видео» с характеристиками «Яндекс.Телефона»

Для подзарядки аккумулятора емкостью 3060 мАч в нем используется симметричный разъем USB-C 2.0, но производитель сохранил отдельный вход 3,5 мм для проводных наушников. Дополнительно Яндекс.Телефон укомплектуют модулем NFC для бесконтактных платежей, слотом DualSIM под две SIM-карты или одну SIM и microSD до 128 ГБ, ОС Google Android 8.1 Oreo и сканером отпечатков пальцев, который установят на тыльной панели корпуса. Разрешение фотокамер составит 5 Мп для фронтальной и 16+5 Мп для основной.

Спецификации «Яндекс.Телефона» указывают на его принадлежность к среднему по меркам 2018 г.

Стоимость «Яндекс.Телефона» на момент релиза составит 18 тыс. руб. Смартфон занимает самую «населенную» нишу рынка. Устройства по цене от 15 тыс. до 20 тыс. руб. предлагают все крупные производители, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, LG и другие.

Операционная система Яндекс.Телефона

Смартфон работает на не самой актуальной версии Android – 8.1 Oreo, представленной в 2017 г. У «Яндекса» есть богатый опыт в разработке оболочек для данной ОС – в ее активе есть интерфейс «Яндекс.Shell» и даже полноценная мобильная ОС «Яндекс.Кит», представляющая собой модифицированную версию Android 4.4 KitKat. По состоянию на 2018 г. разработка обоих проектов прекращена.

История Яндекс.Телефона

О разработке «Яндексом» смартфона под собственным брендом впервые стало известно в июле нынешнего года, когда отечественный интернет-гигант получил официальное разрешение на ввоз смартфона модели YNDX-000SB на территорию Евразийского экономического союза. Изготовителем смартфона указана компания Yandex Services AG, зарегистрированная в Швейцарии, и разрешение на ввоз действует до 25 июня 2023 г.

Эта же компания изготавливает и представленную в 2018 г. смарт-колонку «Яндекс.Станция», на данный момент доступную для приобретения по цене 10 тыс. руб. В начале ноября 2018 г. блогер Эльдар Муртазин опубликовал в своем Twitter фотографию коробки «Яндекс.Телефона» со списком характеристик. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать это событие.