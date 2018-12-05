CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИБ
Согласно новому рейтингу CNews Security, опубликованному CNews Analytics в рамках обзора «Средства защиты информации и бизнеса 2018», выручка 30 крупнейших российских поставщиков в области ИБ в 2017 г. составила p103 млрд или $1,77 млрд. Спрос на решения в области информационной защиты остается высоким и сохранится на таком уровне в 2018–2019 гг, так как российскому бизнесу придется выполнять нововведения регуляторов.
Благодаря российским регуляторам рост на рынке ИБ сохранится
По итогам 2017 г. выручка 30 крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, сократилась на 7,2% с p111 млрд до p103 млрд, однако выросла в пересчете на доллары США на 6% с $1,67 млрд до $1,77 млрд. Интерес к решениям ИБ объясняется несколькими факторами, среди которых появление новых технологий, рост зрелости заказчиков, а также законодательное регулирование рынка ИБ. С 1 января 2018 г. вступил в силу 187-ФЗ – закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», согласно которому в России должна быть создана централизованная система по обнаружению, предупреждению и ликвидации атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).
Реализация требований регулятора потребует инвестиций со стороны операторов критической инфраструктуры: «Наибольшее количество новых проектов в части информационной безопасности мы отмечаем именно в области защиты КИИ. Они охватывают большое число объектов, к которым требования по ИБ ранее внутри организаций не предъявлялись. Определенно, требования по защите КИИ и подключению к ГосСОПКА породили новый специфический сегмент рынка. Мы видим перераспределение ИБ-бюджетов в этом направлении, но еще чаще речь идет о выделении дополнительного финансирования», – рассказывает Андрей Янкин.
|#2017
|#2016
|Название компании
|Город
|Специализация*
|Выручка от направления ИБ в 2017 г., ₽тыс., включая НДС
|Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс., включая НДС
|Рост выручки от направления ИБ 2017/2016, в %
|Штат сотрудников, занятых в области ИБ**
|1
|1
|Лаборатория Касперского (1) (2)
|Москва
|разработка ПО, сервисы ИБ
|40 714 340
|43 083 600
|-5%
|1 600
|2
|2
|Softline
|Москва
|дистрибуция ПО, ПАК
|14 744 881
|12 810 496
|15%
|173
|3
|4
|Информзащита (3)
|Москва
|интеграция
|8 313 832
|6 867 682
|21%
|866
|4
|5
|ИнфоТеКС
|Москва
|разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ
|4 231 307
|3 704 896
|14%
|538
|5
|7
|Инфосистемы Джет
|Москва
|разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция
|3 900 000
|3 100 000
|26%
|180
|6
|6
|Техносерв
|Москва
|интеграция
|3 277 669
|3 251 422
|1%
|70
|7
|8
|ICL-КПО ВС
|Казань
|интеграция, разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ
|3 008 356
|2 765 504
|9%
|263
|8
|10
|Крок
|Москва
|интеграция
|2 463 608
|2 239 395
|10%
|н/д
|9
|12
|Ланит
|Москва
|дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция
|2 234 814
|1 863 325
|20%
|н/д
|10
|11
|Аквариус
|Москва
|разработка и производство ПАК, сервисы ИБ, интеграция
|2 123 820
|2 235 600
|-5%
|59
Источник CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Расходы на ИБ растут быстрее, чем рынок ИТ в целом
Согласно прогнозу Gartner, глобальные траты на информационную безопасность в 2018 г. вырастут на 12,4% и достигнут $114 млрд (3% от общих глобальных затрат на ИТ). Около половины всех расходов приходятся на услуги в области безопасности, причем особенно высокими темпами будут расти услуги класс security-as-a-service, предполагают аналитики американской компании. Среди программного обеспечения, развертываемого на стороне заказчика, наибольшим спросом пользуются решения в области сетевой безопасности ($10,9 млрд в 2017 г.) и продукты для защиты инфраструктуры (infrastructure protection, $12,6 млрд), а наиболее быстро растущим сегментом являются средства защиты облаков (прогнозируемый рост в 2018 г. – 64%).
По мнению аналитиков Gartner, ключевым фактором рост расходов на ИБ становится защита персональных данных, не менее 10% ИБ-расходов будет связано именно с этим направлением. В частности, спросом будут пользоваться решения в области предупреждения утечек данных (data loss prevention, DLP), управления учетными данными – IAM (Identity and Access Management), а также IGA (Identity Governance and Administration). Внимание к защите ПДн было привлечено скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные пользователей Facebook для использования в предвыборных кампаниях в различных странах мира.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2018».