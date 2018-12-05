Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате

За отсутствием состава преступления было прекращено уголовное дело о «мертвых душах» против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Он и другие фигуранты подозревались в заключении фиктивных трудовых договоров с выплатой по ним реальных зарплат. Сначала их действия квалифицировались как мошенничество, потом как растрата.

Прекращение дела

Следственный комитет прекратил уголовное дело, возбужденное против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления этого же ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Основанием для прекращения дела стало отсутствие состава преступления, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Сам Ампелонский сообщил информагентству, что прекращение дела является следствием эффективной работы его адвокатов и профессионализма следователей. «Уверенная позиция защиты и высокая квалификация следователей позволили разобраться во всех обстоятельствах этого дела и принять по нему соответствующее решение. Все хорошо, что хорошо кончается», — приводит его слова ТАСС.

Иск на 58 миллионов

Напомним, в сентябре Генпрокуратура подала иск о взыскании 58 млн руб. с Ампелонского и других фигурантов дела о «мертвых душах», то есть о заключении фиктивных трудовых договоров с выплатой по ним реальных зарплат. Иск был подан самой Генпрокуратурой, поскольку ФГУП «Главный радиочастотный центр», которое является фактическим потерпевшим по делу, не стало подавать иск о взыскании данной суммы.

На момент подачи иска Ампелонский, Едидин и Весельчаков находились под домашним арестом, согласно принятому в октябре 2017 г. решению суда. Гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которая также проходила обвиняемой по делу, находилась под подпиской о невыезде. В сентябре в связи с окончанием предварительного следствия остальным ответчикам также изменили меру пресечения на подписку о невыезде. В общей сложности в деле фигурировало 14 лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский

Конкретно Ампелонский обвинялся в двух эпизодах растраты общей суммой порядка 6 млн руб. В случае Весельчакова сумма составляла 10 млн руб.

Сущность преступления

Следствие утверждало, что в Роскомнадзоре имела место практика фиктивного оформления на работу «мертвых душ», которым в течение нескольких лет выплачивались реальные зарплаты, и на которых списывались расходы. Фиктивные договора заключались от имени ФГУП «Главный радиочастотный центр» с ноября 2012 г. по октябрь 2017 г.

Защита Ампелонского указывала, что его должность пресс-секретаря Роскомнадзора не позволяла совершать такие действия. Однако, по данным следствия, он пользовался банковской картой, куда поступали средства от реализации всей схемы. Карта, оформленная на подставное лицо, при обыске найдена не была.

Изначально фигуранты дела находились в статусе обвиняемых по статье 159, ч. 4 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Однако затем Следственный комитет переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату (ст. 160 УК РФ), поскольку следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием.

Пресс-секретарь Роскомнадзора может потребовать компенсации от государства

Осенью 2018 г. срок домашнего ареста Вадима Ампелонского истек, и обвиняемый вернулся на работу в Роскомнадзор.

Теперь же следствие пришло к выводу о невиности Ампелонского, говорит его адвокат Сергей Седаков. При этом пресс-секретарь Роскомнадзора может потребовать компенсации за незаконное преследование.