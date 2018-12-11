Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный российский киберпреступник

Представитель генпрокуратуры сообщил, что типичному российскому хакеру 30-35 лет, и что у него не обязательно имеется специальное техническое образование. Этот хакер пользуется даркнетом для покупки техники и данных. В целом же его занятие перестало быть интеллектуальным способом совершения преступлений, став более техническим.

Типичный российский хакер

Типичный российский хакер — это мужчина 30-35 лет, который может не иметь специального технического образования. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

«Сложившийся образ хакера из фильмов неверен. Наша статистика свидетельствует, что человек, совершающий подобное преступление, хорошо подкован в технических вещах. Это человек 30-35 лет, который даже не всегда имеет техническое образование», — приводит слова Куренного информагентство.

«Это стал теперь более технический способ преступлений, чем интеллектуальный», — отметил чиновник. По его словам, российские киберпреступники часто пользуются даркнетом для покупки техники и данных.

Куренной также акцентировал внимание на том, что в российском законодательстве отсутствует понятие «киберпреступление». Вместо него там фигурирует «преступление, совершенное с применением информационно-коммуникационных технологий». По словам чиновника, в январе-октябре 2018 г. было зафиксировано 141552 таких преступления, при этом предварительно расследовано — 35315.

Типичный основатель стартапа

В июне 2018 г. были обнародованы результаты исследования «Стартап барометр 2018», которые дают представление о портрете типичного основателя стартапа в России. Выводы исследователей также опрокидывают устоявшиеся стереотипы, что стартапы — это удел молодых людей, только что окончивших вуз, без опыта в бизнесе, но с большим энтузиазмом.

Киберпреступления перестали быть интеллектуальными преступлениями и стали техническими

В реальности среднестатистическому основателю стартапа 30-32 года, и как правило, это москвич. Примерно в 47% случаев он имеет высшее образование в сфере технологий. Для 30% основателей это не первое созданное ими предприятие, у 63% есть опыт реализации неудачного проекта. Во главу угла типичный российский стартапер ставит разработку продукта — она на первом месте у 33% опрошенных. В 69% случаев стартап основывается вместе с партнером. Третья часть основателей стартапов не имеют контрольного пакета в собственном бизнесе.

При этом для основателей российских стартапов, как правило, самым главным в проекте является оригинальная идея. И половина из них уверены, что делают уникальный продукт, даже если потенциальным инвесторам так не кажется.

Портрет типичного айтишника

В январе компания DataArt создала портрет типичного айтишника, причем в этом случае слово «портрет» следует понимать буквально — это изображение лица, полученное в результате усреднения фотографий 2 тыс. айтишников из восьми стран мира.

Среднестатистический мужчина-айтишник получился светлокожим, круглолицым, с обычной короткой стрижкой. Очки, усы, борода, татуировки и пирсинг на лице на усредненном фото отсутствуют. Типичная женщина-программист также имеет округлое белокожее лицо, она более улыбчива, чем ее коллега мужчина.

Определившись с портретом типичного айтишника вообще, специалисты DataArt решили выяснить, как выглядят разработчики, специализирующиеся на конкретных направлениях в программировании. Среднестатистический разработчик Java получился очень улыбчивым человеком, а типичный специалист по .NET на обобщенном фото носит довольно отчетливо заметные очки.