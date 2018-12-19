В интернете началось массовое вымогательство денег под угрозой убийства

Пользователи сети Интернет столкнулись с новым видом вымогательства – с них стали требовать $4000 в биткоинах за сохранение их жизни. В случае отказа платить злоумышленники угрожают навести на жертву киллера.

Вымогательство по электронной почте

Интернет захлестнула волна электронных писем, в которых преступники требуют с жертв крупную сумму денег. На этот раз мошенники в буквальном смысле угрожают жизням пользователей, пугая их киллерами, пишет портал Bleepingcomputer.

Принцип мошеннической схемы прост, но при этом использует современные технологии. Обычный пользователь получает электронное письмо, в котором отправитель в вежливой форме объясняет ему, что если тот не заплатит ему $4000 в биткоинах, то его «закажут» профессиональному убийце. К письму прилагается адрес биткоин-кошелька для проведения транзакции.

Электронные письма с требованием денег за последние несколько лет получили широкое распространение по всему миру. Началось все с угроз выложить в Сеть «грязное» видео владельца почтового ящика в случае, если он окажется платить, а затем стали массово рассылаться письма с угрозами подложить бомбу. Последний случай, заметим, привлек пристальное внимание правоохранительных органов.

Содержимое письма

Рассылаемые письма с угрозой убийства написаны на очень вольном английском, с большим количеством ошибок, в том числе синтаксических и пунктуационных. Вложений в таких письмах нет, чтобы адресаты охотнее открывал и его, а темы всегда разные, но в целом звучат примерно так «Очень важная информация для вас».

Убийца якобы придет за вами, если вы не заплатите вымогателям

Письмо написано якобы владельцем сайта в Даркнете, позволяющим нанять киллера для быстрого и безболезненного устранения жертвы. Владельцу якобы поступил заказ на адресата, но он готов отозвать убийцу, если на его счет будет перечислено $4000 в биткоинах, то есть, согласно актуальному курсу, чуть больше 1 биткоина. В качестве дополнительной услуги, естественно, за дополнительную плату неустановленного размера, «владелец сайта» может «убрать» самого убийцу, чтобы тот гарантированно не выполнил заказ. Также в случае согласия жертве гарантируется предоставление информации о самом заказчике.

Письма с вымогательствами – прошлый век

На самом деле, рассылка писем, содержащих угрозы и требования денег, перестала быть актуальной сразу после того, как преступники стали угрожать здоровью и тем более жизни адресатов. Последние сообщали о таких письмах правоохранительным органам и предавали их широкой огласке, так что заработать у злоумышленников не получалось.

Единственным действенным способом получить деньги с жертвы посредством электронной почты до недавнего времени была угроза распространения ее интимного видео на просторах Всемирной Паутины. Успех был обеспечен тем, что жертвы, даже если у них не было «грязных» фото и видеороликов с ними в главной роли, стеснялись народного порицания и последующей травли в интернете и переводили деньги. Сообщается, что мошенники в ряде случаев могли зарабатывать до $50 тыс. в неделю. Но сейчас и такие случаи предаются огласке посредством СМИ и социальных сетей.

Вымогательства в России

Случаи вымогательства по электронной почте, к сожалению, нередки и в нашей стране. В январе 2017 г. предприниматель Юлия Беликова получила по электронной почте письмо от хакера, якобы получившего доступ к ее документам через почтовый ящик ее нотариуса. Мошенник угрожал уничтожить деловую репутацию жертвы, оформить на нее крупный кредит и переоформить ее предприятие на другого человека. Юлия Беликова на угрозы не поддалась и обратилась в СМИ с целью предания ситуации огласки.

Российский бизнесмен Александр Карпенко оказался в идентичной ситуации – на электронный адрес ему пришло письмо, аналогичное по содержанию тому, что было доставлено Беликовой. Предприниматель тоже принял решение рассказать общественности о случившемся и предупредить своих партнеров. И эти случаи далеко не единичные.

Что делать в случае получения письма

На содержащие вымогательства письма действует то же правило, что и на письма с вирусами – не стоит открывать корреспонденцию от неизвестных отправителей. Если же письмо все же открыто и прочитано, идти на поводу у злоумышленников не стоит: на самом деле, никто не станет нанимать киллера для физического устранения, это пустые угрозы. Единственный верный выход в этой ситуации – незамедлительное обращение в полицию, сперва устное по телефону (разговор будет записан), а затем письменное, в отделении.