Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета

Прежнее руководство Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым пыталось отрегулировать критическую инфраструктуры интернета: был подготовлен соответствующий законопроект и проведена частичная национализация доменного регулятора — КЦ. Сейчас эксперты советует новому руководству министерства быть осторожным в данных вопросах.

Отключение России от интернета

Санкционная война с Западом, которая началась в 2014 г., заставила власти задуматься о безопасности критической инфраструктуры интернета. В том же году Совет Безопасности провел учения, касающиеся проверки возможности отключения России от интернета, которые выявили уязвимость российского сегмента глобальной сети.

После этого Минкомсвязи начало подготовку законопроекта «О критической инфраструктуре интернета». Документ предполагает создание информационной системы (ИС) «Интернет», в которой будет содержаться информация об элементах критической инфраструктуры: доменных зонах .Ru и .РФ, трансграничных магистральных каналах, точках обмена интернет-трафиком (IX) и автономных сетях (организациях, обладающих собственным пулом IP-адресов).

По мере разработки законопроекта аппетиты регулятора росли. Во второй версии документа Минкомсвязи предлагало обязать интернет-провайдеров пропускать трафик только через IX, внесенные в ИС «Интернет». Впоследствии появилась идея запретить иностранным инвесторам владеть долями размером более чем 20% в IX.

Критическая инфраструктура интернета будет сложной тематикой регулирования для новой команды Минкомсвязи

Ответственным за разработку документа был замминистра связи Алексей Соколов. Законопроект пока еще не утвержден. Но в программе «Цифровая экономика» уже заложено выделение из федерального бюджета 2,1 млрд руб. на создание ИС «Интернет». Этим проектом займется «Ростелеком».

Борьба за доменные зоны .Ru и .РФ

Особняком стоит вопрос о судьбе доменных зон Рунета. Сейчас их регулятором является автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ). Между тем, существует давняя идея передать доменные зоны под контроль государства или, например, «Ростелекома».

До 2015 г. основные решения в КЦ, включая назначение директора, принимал совет организации. При этом членов совета выбирал сам совет, в связи с чем организация де-факто была под контролем ее директора Андрея Колесникова.

Летом 2015 г. все поменялось: к тому моменту в Гражданский кодекс были внесены изменения, позволившие учредителям АНО влиять на управление. В итоге четыре учредителя КЦ — Российское НИИ развития общественных сетей (РосНИИРос), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Союз операторов интернета (СОИ) и Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) — поменяли устав организации, предоставив самим себе право принимать наиболее важные решения.

Колесников недолго попытался сопротивляться, но в итоге согласился покинуть свой пост. Его кресло занял Андрей Воробьев, до того момента работавший директором по связям с общественностью Института развития интернета (ИРИ). ИРИ был создан Германом Клименко, который с начала 2016 г. до середины 2018 г. занимал пост советника Президента России по интернету.

Далее в состав учредителей КЦ вошли ИРИ и государство в лице Минкомсвязи. Таким образом, влияние государства на КЦ повысилось. Тем не менее, дискуссии о необходимости национализации КЦ не прекратились. Инициатором такого рода обсуждений считался замминистра связи Алексей Соколов.

Частично национализация КЦ все-таки произошло. До начала 2018 г. функции технического администратора доменных зон .Ru, .РФ и .Su выполняла «дочка» КЦ — АО «Технический центр интернета» (ТЦИ). Затем эти функции были переданы новой организации со схожим названием — ООО ТЦИ, которая подконтрольна «Ростелекому».

Новое ТЦИ уже неподконтрольно КЦ. Формально ТЦИ занимается только техническими вопросами. Однако, как убедился корреспондент CNews в кулуарах прошедшей в Юрмале (Латвия) конференции TLDCON-2018, даже сами руководители ТЦИ и КЦ до конца не понимают специфику разграничения ответственности между ними. Тем более остается не понятным, ограничится ли этим желание государства участвовать в управлении доменной зоной.

Чего ждать от нового руководства Минкомсвязи

В случае с критической инфраструктурой интернета новому руководству Минкомсвязи стоит избегать чрезмерного регулирования. Существующая архитектура интернета как глобальной сети такова, что трафик может ходить различными путями во избежание сбоев. Если же попытаться искусственно ограничить пути передачи трафика определенным числом IX, степень уязвимости российского интернета только вырастет. Тем более не понятно, с какой целью предлагается ограничить долю иностранного владения в IX.

Осторожность нужна и в вопросах регулирования работы доменных зон. Зоны .Ru и .РФ находятся в глобальной конкуренции с глобальными доменными зонами и зонами других государств. Существующий регулятор — КЦ — понимает специфику данных процессов. Передача же российских доменных зон под контроль государственных структур или, например, «Ростелекома», может негативно сказаться на их развитии и привести к оттоку пользователей.

Мнения экспертов

Директор КЦ Андрей Воробьев напоминает, что адресное пространство интернета едино, а потому управление российскими национальными доменами невозможно без учета процессов, происходящих во всех остальных частях глобальной сети. «Для этого необходимо работать над более широкой представленностью России на общемировых площадках, в международных и региональных организациях, и принимать зарубежных экспертов у себя в стране, участвовать в обсуждении различных политик в области регулирования взаимоотношений игроков отрасли, обмениваться лучшими практиками, — отмечает Воробьев. — Роль Минкомсвязи очень важна — именно оно создает основные направления работы, которые потом реализуются на местах представителями профильных организаций».

Со своей стороны, гендиректор Института исследования проблем интернета Карен Казарян считает, что в вопросах регулирования критической инфраструктуры интернета главное — не испортить отлаженные механизмы. «Организации, деятельность которых основана на учете мнений всех заинтересованных сторон и саморегулировании, до сих пор отлично справлялись с развитием национального сегмента интернета», — говорит Казарян.

В то же время Казарян напоминает о происходящем сейчас процессе подготовки к вступлению в силу уже принятого закона «О критической инфраструктуре», разработанного ФСБ и предполагающего подключение организаций, работающих в критически важных сегментах, к центру противодействия кибер-атакам ГосСОПКА. «Хотя формально Минкомсвязи не является регулятором в этой области, именно профильное министерство могло бы организовать содействие и помочь массе бизнесов, которые никогда не взаимодействовали до этого с ФСТЭК и ФСБ, разобраться в хитросплетениях нормативных актов», — добавляет Казарян.