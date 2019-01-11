МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз

МВД предлагает ввести штрафы для владельцев интернет-сайтов, пропагандирующих наркотические средства, и обслуживающих их хостинг-провайдеров. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафов для интернет-провайдеров за невыполнение требований о блокировке запрещенных сайтов: вместо 100 тыс. руб. максимальный размер штрафа может составить 1 млн руб.

МВД борется с незаконным контентом в интернете

Министерство внутренних дел (МВД) разработало поправки в Кодекс об административных правонарушений (КоАП), вводящие штрафы за пропаганду наркотических средств в интернете, и увеличивающие штрафы для интернет-провайдеров за невыполнение требований по блокировке доступа к запрещенным сайтам. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Напомним, в России с 2012 г. введется Реестр запрещенных сайтов, оператором которого является Роcкомнадзор. Все интернет-провайдеры должны блокировать доступ к ресурсам из данного списка. Основанием для включения сайта в Реестр являются судебные решения либо решения уполномоченных органов власти. Например, МВД уполномочено на блокировку сайтов, продающих либо пропагандирующих наркотические средства.

В 2017 г. для интернет-провайдеров были введены штрафы за невыполнение требования по блокировке доступа к сайтам, включенным в Реестр. Сейчас размеры штрафа составляют для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для должностных лиц - от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Штраф для интернет-провайдеров за неблокировку запрещенных сайтов повысят до 1 млн руб

МВД предлагает увеличить размеры данных штрафов. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц штраф может составить от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

МВД предлагает в 10 раз увеличить штрафы для интернет-провайдеров за невыполнение требований о блокировке запрещенных сайтов

Кроме того, предлагается наказывать за повторное нарушение в течение года интернет-провайдером соответствующих обязанностей. В этом случае размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Штраф за пропаганду наркотиков в интернете для владельцев сайтов и хостинг-провайдеров

Кроме того, в дополнение к уже существующим в КоАП наказаниям за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих такого рода, а также потенциально новых психоактивных веществ, предлагается ввести наказание за такие же действия с использованием интернета.

В этом случае размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - 1 млн руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возможно также наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 дней.

Если пропаганда наркотических средств в интернете осуществляется иностранным гражданином либо лицом без гражданства, то наказанием для него будет штраф в размере от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток. В обоих случаях иностранцу также грозит выдворение за пределы России.

«Современные тенденции свидетельствуют, что наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков является сеть интернет, - заявила представитель МВД Ирина Волк. - Действующие штрафные санкции в отношении владельцев интернет-ресурсов не полной мере способствуют достижению цели административного наказания - предупреждению совершения новых правонарушений как сами правонарушителем, так и другими лицами».

Волк уточнила, что предлагаемые санкции за размещение запрещенной информации и наркотических психотропных веществах будут накладываться не только на владельцев соответствующих ресурсов, но и на обслуживающих их хостинг-провайдеров.

В ноябре 2018 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что в ряде случаев штраф для владельцев сайтов с незаконной информацией может быть более действенным наказанием, чем его блокировка.