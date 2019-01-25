Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете

Госдума приняла законопроект, разрешающий Центробанку блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды и вводящие в заблуждение клиентов банков. Также Центробанк, через обращения в Мосгорсуд, сможет блокировать сайты, предназначенные для взлома систем банков и электронных кошельков их клиентов.

Госдума борется с нарушениями финансового законодательства в интернете

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Центробанку блокировать сайты в интернете, нарушающие законодательство в финансовой сфере. Документ был разработан во исполнение поручения Президента России Владимира Путина.

Законопроект представляет из себя поправки в Закон «Об информации, об информационных технологиях и защите информации» и Гражданско-процессуальный кодекс. Авторами законопроекта является ряд депутатов и сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и других.

Центробанк заблокирует поддельные сайты банков и платежных систем

Документ предоставляет Центробанку полномочия по внесудебной блокировке нескольких категорий сайтов. В первую очередь, речь идет о сайтах, вводящих клиентов и партнеров кредитных организаций (банков) и некредитных финансовых организаций в заблуждение относительно принадлежности информации, распространяемой в сети интернет. В том числе под блокировку подпадут сайты со сходным доменным именем, оформлением и содержанием.

Центробанку разрешили блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды и вводящие в заблуждение клиентов банков

Также под блокировку попадут сайты, связанные с предложением и предоставлением на территории России финансовых услуг, определенных в Законе «О защите конкуренции», лицами, не имеющими права их оказывать в соответствие с российским законодательством.

Запрет на рекламу финансовых пирамид в интернете

Еще одна категория сайтов, которая подпадет под запрет, это финансовые пирамиды. В законопроекте они описываются как ресурсы, «связанные с осуществлением на территории России деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических и юридических лиц, при котором выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных физических и юридических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества».

Для борьбы с фишингом привлекут Мосгорсуд

Предполагается введение отдельного механизма блокировки сайтов, «позволяющих осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа и техническим устройствам их клиентов, используемым при предоставлении финансовых услуг, или информации, необходимой для ее получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Под эту формулировку подпадает и неправомерный доступ к конфиденциальной информации о клиентах финансовых организаций. То есть речь идет, в частности, о фишинговых сайтах, похищающих данные клиентов банков и платежных систем для взлома их счетов.

Но для блокировки такого рода ресурсов Центробанку необходимо будет обратиться в Мосгорсуд с заявлением о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Мосгорсуд будет рассматривать такие дела на правах первой инстанции.

Порядок рассмотрения дел о блокировке такого рода сайтов будет аналогичен порядку блокировки пиратских ресурсов. Центробанк передаст в Мосгорсуд заявление в электронном виде о блокировке доступа к тому или иному ресурсу. Мосгорсуд может вынести определение о введение предварительных обеспечительных мер в отношении соответствующего ресурса.

После этого Роскомнадзор предоставит владельцу ресурса и его хостинг-провайдеру три дня на удаленное спорной информации, иначе доступ к ней будет заблокирован с территории России. Со своей стороны, Центробанку должен будет в течение 15 дней подать к владельцу ресурса полноценный иск в Мосгорсуд, иначе действие предварительных обеспечительных будет прекращено и сайт будет разблокирован.

«Единственно правильная категория блокировок»

Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время отмечается увеличение масштабов использования интернета для совершения мошеннических действий на финансовом рынке. В то же время одной из целей Центробанка является защита прав и законных интересов граждан - потребителей финансовых услуг, предотвращение прямых финансовых потерь в результате использования интернет-сайтов, содержащих противоправную информацию, а также повышение доверия к деятельности финансовых организаций и финансовому рынке России в целом.

В случае одобрения закон вступит в силу только через 180 дней после его принятия, так как необходимо будет время для принятия правительством соответствующих подзаконных.

Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин считает, что блокировка мошеннических сайтов – это единственный вид блокировок, который следовало бы применять в интернете. «Я, как хостинг-провайдер, сам, без всяких законных оснований, рассматриваю анонимные жалобы и блокирую мошеннические сайты, как и сайты, распространяющие спам», - говорит Кулин.