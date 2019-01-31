Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан

В Перми сотрудница полиции продавала по цене от 100 до 500 руб. данные граждан, имевшиеся в базе МВД. Покупателем была финансовая организация, которой эти сведения были нужны

Торговля данными

В Перми суд признал виновной бывшую сотрудницу полиции, которая торговала данными граждан из информационной системы УМВД Пермского края. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю на своем сайте.

За вознаграждение в размере от 100 до 500 руб. женщина передавала сведения из ведомственной базы директору микрофинансовой организации. В общей сложности речь идет о шести эпизодах, которые имели место на протяжении 2017 г. Организация использовала полученную информацию в своей работе.

Граждане, о данных которых идет речь, не были поставлены об этом в известность. Официальных запросов со стороны финансовой организации не поступало, и сотрудница их не требовала.

Полицейская была признана виновной по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за злоупотребление должностными полномочиями, и по части 1 статьи 291.2, где предусмотрена ответственность за мелкое взяточничество. За свои действия подсудимая должна будет уплатить штраф в размере 90 тыс. руб. В настоящий момент женщина уже не работает в полиции — ее уволили после проверки из МВД.

Варианты наказания

Отметим, что часть 1 статьи 285 помимо штрафа в размере до 80 тыс. руб. или полугодового дохода осужденного предлагает такие варианты наказания, как лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет, или четыре года принудительных работ, или арест на срок от четырех до шести месяцев, или четыре года лишения свободы.

Суд признал виновной полицейскую, торговавшую данными граждан

Часть 1 статьи 291.2 помимо штрафа в размере до 200 тыс. руб. или дохода осужденного за три месяца предлагает наказание в виде года исправительных работ, или двух лет ограничения свободы, или года лишения свободы.

Похожие случаи

В марте 2018 г. CNews писал, что в Нижегородской области два сотрудника уголовного розыска наладили бизнес по нелегальной продаже персональных данных граждан, имеющихся в базе МВД. Следствие полагает, что один обвиняемый начал торговать персональными данными граждан в 2015 г., а второй присоединился к нему в 2016 г. Злоумышленники являются братьями, зачинщиком предприятия выступил старший, которому на тот момент было 30 лет.

Информацию для продажи обвиняемые брали из ведомственных банков данных МВД. Следствие установило, что братья регулярно пользовались доступом к закрытой служебной информации, которую затем продавали через интернет неопределенному кругу лиц.

В перечень данных, которыми торговали обвиняемые, входили фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес прописки граждан, а также сведения о случаях привлечения их к ответственности, в том числе в связи с их транспортными средствами. Проще говоря, на продажу были выставлены все данные, имевшиеся на граждан в МВД. В общей сложности этот бизнес принес братьям чуть более чем за год свыше 700 тыс. руб.