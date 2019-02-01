Пользователи по всему миру не смогли подключиться к обновлениям Windows 10

Пользователи по всему миру жалуются, что не смогли подключиться к Центру обновлений Windows. Эксперты называют две возможные причины — нестыковки во время предшествующей установки обновления Windows Defender и некорректную работу DNS. Известно, что Microsoft уже удалось каким-то образом решить проблему.

Windows 10 выдает ошибку

В течение последних двух дней пользователи Windows 10 по всему миру сообщают, что не могут подключиться к Центру обновлений Windows (Windows Update). При попытке это сделать, система выдает следующее сообщение: «Мы не можем подключиться к сервису обновлений. Мы попытаемся сделать это снова позже, или вы можете предпринять попытку сейчас. Если все еще не работает, убедитесь, что вы подключены к интернету».

Относительно причин неполадки мнения пользователей сети разделились, пишет ресурс Bleeping Computer. Некоторые связывают ее с неудачным обновлением Windows Defender, другие считают, что дело в DNS. В пользу первой версии высказывается Гюнтер Борн (Günter Born) — автор блога, посвященного Windows. Он отмечает, что многие пользователи жаловались на проблемы при установке только что вышедшего обновления Windows Defender 1.285.558.0, а потом эти же люди столкнулись с невозможностью подключиться к Центру обновлений.

Bleeping Computer протестировал четыре компьютера под управлением Windows 10 сборки от 1803 до 1809. У компьютеров не было проблем ни с установкой обновления Windows Defender, ни при попытке связаться с Центром обновлений. Однако сотрудникам издания удалось спровоцировать описываемый сбой, указав в настройках DNS сервер, к которому у устройства не было доступа, или который просто не существовал.

Некоторые пользователи интернета также подтверждают в Twitter, что дело было в DNS. Например, абоненты американского интернет-провайдера Comcast и связанного с ним предприятия Xfinity сообщали, что проблема подключения к Центру обновлений решалась переключением DNS-сервера с заданного провайдером по умолчанию на сервис Google Public DNS.

Microsoft решила проблему с подключением к Центру обновлений Windows

Однако о невозможности связаться с Центром обновлений Windows сообщали также пользователи из Японии и Великобритании, которые не используют Comcast. В частности, решением проблемы пришлось озадачиться британскому провайдеру BT Broadband, сообщает ресурс ZDNet. Еще ряд пользователей отмечал, что им изменение настроек DNS никак не помогло. Bleeping Computer пишет, что в последнее время это традиционное для Windows 10 поведение — то, что срабатывает у одних пользователей, не работает у других.

В конце концов Microsoft решила проблему, сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник, и Windows Defender оказался здесь не причем.

Другие проблемы Windows 10

Это не первый случай за последнее время, когда с обновлением Windows 10 возникают проблемы. В октябре 2018 г. вокруг только что вышедшего масштабного обновления October Update 2018 разгорелся скандал, поскольку оно удаляло файлы пользователей. О проблеме заговорили те пользователи, которые поспешили установить обновление самостоятельно, еще до начала автоматической доставки патчей.

В ходе обновления уничтожению подверглось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Некоторые пользователи жаловались, что обновление стирает все, кроме папок Windows.old и Upgrade. Папка Windows.old обычно содержит файлы предыдущей установки Windows 10 на случай, если администратор решит «откатиться» на старую версию. Папка Upgrade содержит файлы, необходимые для установки новой версии операционной системы.

Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания сообщила, что поможет пользователям восстановить утраченные файлы.