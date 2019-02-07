Российскому разработчику приложения для Android грозит 20 лет тюрьмы из-за пользователя-педофила

Пермский разработчик Федор Власов был арестован по обвинению в педофилии, так как один из пользователей его приложения вел интимную переписку с подростком. Приложение использует прокси-сервер, на который вышли правоохранители, попытавшись отследить педофила по IP. Не став разбираться, кто и когда подключался к серверу, они обвинили в педофилии его арендатора.

Разработчик-педофил

Стало известно, за что был арестован разработчик популярного Android-приложения Kate Mobile Федор Власов, который находится в СИЗО с 1 ноября 2019 г. Власова обвиняют в том, что он через свое приложение вел переписку интимного характера с пользователем-подростком. Об этом сообщает информационное агентство «ФедералПресс».

Сам Власов поясняет, что это был не он, а другой пользователь приложения. Следствие было введено в заблуждение тем, что IP-адрес педофила привел к прокси-серверу, используемому Kate Mobile. Теперь Власову грозит тюремный срок длительностью от 12 до 20 лет.

Злополучный прокси-сервер

Kate Mobile — это приложение, которое упрощает вход в соцсеть «ВКонтакте» с Android-устройств. Приложение было запущено в 2012 г. с ведома и согласия «Вконтакте». Удобство Kate Mobile заключается в том, что оно устанавливается на старые модели телефонов, куда нельзя установить собственное приложение «Вконтакте». У Kate Mobile более 5 млн пользователей в России и за ее пределами.

В 2017 г. «Вконтакте» была заблокирована на Украине, после чего создатели Kate Mobile попробовали обеспечить украинским пользователям доступ к соцсети с помощью прокси. Для этого они взяли в аренду прокси-сервер в Санкт-Петербурге. Схема сработала, украинские пользователи Kate Mobile продолжили заходить в «Вконтакте».

Дело о педофилии

Год спустя правоохранительные органы начали расследование по делу педофила, который через Kate Mobile общался с девочкой младше 14 лет, создав для этого специальный аккаунт. Через приложение они отсылали друг другу интимные фото. Попытка вычислить преступника по IP-адресу привела следствие к петербургскому прокси-серверу. В итоге они предъявили обвинение в педофилии арендатору сервера — Федору Власову — несмотря на то, что каждый день через этот сервер в соцсеть заходит около 200 тыс. человек.

Арендатор прокси-сервера арестован за действия пользователя, который к нему подключался

Власов был арестован у себя в Перми и доставлен поездом в Москву. Из его жилища в ходе обыска были изъяты компьютеры и смартфоны. Сначала он проходил свидетелем по делу, затем стал обвиняемым. Обвинение было предъявлено по статье 132 Уголовного кодекса, предусматривающей за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, тюремный срок длительностью от 12 до 20 лет.

Как сообщил адвокат Власова в беседе с «ФедералПресс», срок содержания обвиняемого под стражей истекает на следующей неделе. Экспертное исследование изъятой техники еще не завершено, его результаты ожидаются. На условия содержания в СИЗО Власов не жалуется, адвокат надеется на его освобождение после разъяснения обстоятельств.

Помощь не нужна?

В распоряжении Власова имеются данные, кто из пользователей в какое время заходил в Kate Mobile. При входе на прокси-сервер сохранялись реальные IP-адреса и те адреса, которые сервер присваивал пользователем. Располагая столь важной информацией, Власов предложил следствию помощь в поимке настоящего педофила, но правоохранители не заинтересовались предложением — об этом сообщили адвокат Власова и разработчик Дмитрий Моисеев, с которым они вместе запустили Kate Mobile.

Пользователи Kate Mobile, уверенные в невиновности разработчика, создали на сайте change.org петицию под названием «Свободу Федору Власову, создателю приложения Kate Mobile!». Петиция адресована в Генпрокуратуру, Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и президенту России. За два дня она собрала 2 тыс. подписей. Авторы петиции подчеркивают, что не хотят таким образом давить на следствие или суд, а просто выражают солидарность с Власовым и призывают органы быть объективными и справедливыми.