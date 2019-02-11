«Цифровой экономике» в два раза сократили финансирование

Расходы программы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза - до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии и проекты» и «Цифровое государственное управление» - в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

Сколько власти потратят на «Цифровую экономику»

Правительство опубликовало материалы Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященные 12 национальным проектам. В числе прочих опубликована краткая справка по национальной программе «Цифровая экономика».

Согласно справке, общие расходы этой программы за период 2018-2024 гг. составят 1,634 млрд руб. Из этой суммы 1,1 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, а 535 млрд руб. должны быть взято из внебюджетных источников. Указанная сумма расходов более чем в два раза меньше той, чем была заложена в последний вариант программы.

Как менялась программа «Цифровая экономика» и бюджеты на ее реализацию

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г. В программу входило пять направлений: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Кадры и образование» и «Нормативное регулирование».

В конце 2017 г. были утверждены планы мероприятий по данным разделам вместе с суммами планируемых затрат. Всего за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. внебюджетные источники. Наибольшие затраты были запланированы на информационную инфраструктуру - 436,5 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 100,5 млрд руб., из внебюджетных источников - 336 млрд руб.

Правительственная презентация национальной программы «Цифровая экономика», кадр 1

В мае 2018 г. Президент России Владимир Путин поручил трансформировать программу «Цифровая экономика» в национальную программу. Соответственно, разделы программы трансформировались в федеральные проекты, которые рассчитаны на более длительный период - 2018-2024 гг.

Всего в национальную программу вошли шесть федеральных проектов. Новым федеральным проектом стало «Цифровое государственное управление». Раздел «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» был переименован в федеральный проект «Цифровые технологии и проекты». Раздел «Нормативное регулирование» стал называться федеральным проектом «Нормативное регулирование для цифровой среды», а «Кадры и образование» - «Кадры для цифровой экономики».

«Гуляющий» триллион из внебюджетных источников

Первый вариант национальной программы «Цифровая экономика» предполагал затраты в размере 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. - внебюджетные источники.

Наиболее затратным федеральным проектом оставалась «Информационная инфраструктура». Затраты на него должны были составить 2,11 трлн руб., из которых 628 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,505 трлн руб. - внебюджетные источники.

Правительственная презентация национальной программы «Цифровая экономика», кадр 2

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб.

Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти, уже заложенных в федеральном бюджете на сумму 820 млрд руб. Также в федеральный проект предлагалось включить уже предусмотренные расходы на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир» в размере 114 млрд руб. В итоге общие расходы по данному федеральному проекту составили 1,1 млрд руб. (эта сумма должна быть полностью взята из федерального проекта).

Правительственная презентация национальной программы «Цифровая экономика», кадр 3

В то же время были сокращены расходы на «Информационную инфраструктуру» - до 769,5 млрд руб. В том числе бюджетное финансирование сократилось до 464 млрд руб, а внебюджетное - до 304 млрд руб.

Высвободившиеся средства внебюджетных источников - 1,2 трлн руб. - были переведены на федеральный проект «Цифровые технологии и проекты». Общие расходы по этому федеральному проекту должны были составить 1,49 трлн руб. (включая 288 млрд руб. из федерального бюджета).

Как сократили расходы на госуправление и цифровые технологии

В конце 2018 г. были утверждены паспорт национальной программы «Цифровая экономика» вместе с шестью федеральными проектами. Однако соответствующие документы до сих пор не опубликованы.

Как уже отмечалось, из опубликованной сейчас Правительством презентации следует, что расходы национальной программы были сокращены более чем в два раза - до 1,634 млрд руб. В том числе значительно были сокращены расходы на федеральный проект «Цифровые технологии и проекты» - до 451,8 млрд руб. (сокращение более чем в три раза) - и на федеральный проект «Цифровое государственное управление» - до 235,7 млрд руб (сокращение более чем в четыре раза).

Правительственная презентация национальной программы «Цифровая экономика», кадр 4

Из федерального проекта «Цифровое государственное управление» были исключены расходы на сумму 865 млн руб. По всей видимости, это уже включенные в федеральный бюджет расходы на информатизацию органов государственной власти. А расходы федерального проекта «Цифровые технологи и проекты» сократились на 1,04 трлн руб. - по всей видимости, за счет внебюджетного финансирования. Суммарно расходы по обоим федеральным проектам сократились на 1,87 трлн руб.

Расходы по остальным федеральным проектам остались на уровне, заложенным в прежний вариант национальный программы. На «Информационную инфраструктуру» потратят 772 млрд руб., на «Кадры для цифровой экономики» - 143 млрд руб., на «Информационную безопасность» - 30 млрд руб., на нормативное регулирование цифровой среды» - 1,7 млрд руб.