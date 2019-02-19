В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой»

Протестировано и запущено в серийное производство оборудование на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С», которое призвано обеспечить техническую базу для выполнения операторами связи требований «пакета Яровой».

Новые российские СХД

Компания «Норси-транс» объявила на своем официальном сайте о запуске в серийное производство линейки серверов хранения и обработки данных (СХД). Оборудование базируется на микропроцессорах «Эльбрус» и продукции, разработанной Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех»).

Компания «Норси-транс» занимается разработкой, изготовлением и реализацией специальных компьютерных информационных систем сбора, анализа, регистрации и обработки информации телекоммуникационных сетей. Процессоры «Эльбрус» выпускает российская компания МЦСТ, специализирующаяся на разработке универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов.

Системы разработаны с учетом требований ФСБ и испытаны на узлах федеральных операторов связи в марте 2018 г. Таким образом, эти СХД могут использоваться как в составе коммерческих, ведомственных систем хранения и обработки информации, так и в составе телекоммуникационного оборудования сетей связи. Запущенное в серийное производство оборудование должно обеспечить задачи реализации так называемого закона Яровой в качестве технических средств накопления информации.

Разработчик СХД заявляет о «достижении характеристик по производительности записи информации и получения записанного содержимого аналогичные достигнутым на зарубежной аппаратно-программной платформе х86-64». При этом методика испытаний и характеристики зарубежных образцов техники, задействованных при их проведении, не уточняются.

Модельный ряд новых «Яхонтов»

В настоящий момент модельный ряд новых СХД «Норси-транса» представлен тремя устройствами: «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24» и «Яхонт-УВМ Э124», отличающимися друг от друга вместительностью дисковых полок, форм-фактором корпусов, числом поддерживаемых процессоров «Эльбрус-8С» и прочими характеристиками.

Линейка новых российских СХД представлена тремя моделями

Например, «Яхонт-УВМ Э124», модель для построения сверхплотных хранилищ данных, выполненная в форм-факторе 5U, обладает внушительными габаритами (986 x 445 x 221 мм) и поддерживает установку до 124 3,5-дюймовых жестких дисков и восьми модулей памяти DDR3-1600 суммарным объемом не более 128 ГБ. Работает СХД под управлением двух восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С» с тактовой частотой 1,3 ГГц.

Печатные платы для систем разработаны ИНЭУМ в России. «Норси-транс» созданы конструкции корпусов, плат управления питанием, индикации, интерфейсных плат для подключения накопителей (бэкплейнов) SAS/SATA, коммутационных плат расширения (поворотных райзеров), а также схема коммутации интерфейсных линий, электроснабжения, теплоотвода и снижения вибрации.

Все оборудование оснащено съемной защитной лицевой панелью для исключения несанкционированного съема дисков, датчиками вскрытия и заглушкой с тыльной стороны для исключения доступа к нештатным портам.

В качестве операционных систем в СХД могут применяться «Эльбрус», «Астра линукс» релиз «Лениград», «Альт линукс» или защищенная операционная система реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э».

Подробнее о компании «Норси-транс»

«Норси-транс» работает в области сбора и обработки данных, в том числе операторских систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), с 1996 г., хотя это и не единственная сфера деятельности компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями АО «Норси-транс» выступают Мелихов Леонид Петрович, владеющий 99% долей в уставном капитале и Шмаргун Владимир Андреевич – 1%. Гендиректор «Норси-Транс» – Сергей Овчинников. Предприниматель также является соучредителем ООО «Лаба», предоставляющего профессиональные транспортные услуги в Сочи. По данным официального сайта компании, у нее также есть сеть автозаправочных станций, за работу которой отвечает «Норси-транс», под чьим брендом ведется бизнес.

Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, «Норси-транс» в 2015 г. без конкурса получила госконтракт на поставку оборудования и выполнение работ для реализации эксплуатационно-технических требований по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на сети связи ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» на территории Краснодарского края Российской Федерации на сумму в 6,47 млн руб. В 2016 г. получила госконтракт стоимостью 5,21 млн руб на модернизацию СОРМ для ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационых технологий». По данным «Ведомостей», компания поставляет оборудование для реализации «пакета Яровой» оператору МТС.

О процессоре «Эльбрус-8С»

Отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» разработан компанией МЦСТ и поддерживает объединение в многопроцессорную систему (до четырех процессоров).

Чип выполнен в соответствии с 28-нанометровым технологическим процессом и микроархитектурой VLIW (Very long instruction word — «очень длинная машинная команда»), что позволяет решению выполнять операции с достаточно высокой скоростью – до 25 операций за один такт на каждом ядре, при этом работая на сравнительно низкой тактовой частоте в 1,3 ГГц. Пиковая производительность миксросхемы составляет 250 ГФЛОПС.

Каждое ядро процессора оснащено 512 КБ кэш-памяти второго уровня, а размер кэша третьего уровня составляет 16 МБ.

Для «Эльбрус-8С» предусмотрена система динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющая запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.

В октябре 2018 г. CNews сообщал о запуске в серийное производство самого высокопроизводительного российского сервера на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

Что такое «закон Яровой»

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррористический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, получивший название «пакет Яровой». Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, для интернет-компаний (организаторы обмена информацией в интернете, ОРИ) данный срок составляет год. В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведенного законом срока — шести месяцев. Однако данные нормативные акты тогда не были утверждены. В ноябре 2017 г. Минкомсвязи внесло в Правительство подзаконные акты по закону, регламентирующие сроки хранения трафика для операторов. Проект постановления подразумевал, что с 2018 г. срок хранения трафика составит один месяц и будет постепенно увеличен до шести месяцев.

В январе 2019 г. стало известно о том, что Минкомсвязи разработало проект изменений в постановление правительства, регламентирующее обязанности операторов связи по исполнению требований антитеррористического законодательства по хранению содержимого сообщения своих абонентов. Ведомство предложило обязать операторов связи использовать технические средства накопления информации, применяемые для взаимодействия с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), при наличии у них заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.